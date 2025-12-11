МОК снял запрет на проведение международных турниров в Белоруссии

МОК разрешил проведение международных турниров на территории Белоруссии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Запрет на проведение международных спортивных соревнований на территории Белоруссии, введенный в 2022 году, официально снят, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК). Комитет разослал обновленные рекомендации международным федерациям, разрешив им организовывать события в Белоруссии.

В заявлении МОК говорится: «Международные федерации должны продолжать воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. Эта рекомендация больше не распространяется на Белоруссию».

Также ранее исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских дисциплинах с возможностью участия под национальными флагами и гимнами. Эти рекомендации касаются индивидуальных и командных видов спорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также МОК рассматривает возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к зимней Олимпиаде-2026 в Италии, окончательное решение примут ближе к старту игр.

Однако в то же время Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил недопуск российских и белорусских биатлонистов на Олимпиаду-2026, отметив, что статус отстранения не менялся с 2022 года.

При этом, МОК ранее объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.



