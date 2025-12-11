Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
МОК снял запрет на проведение международных турниров в Белоруссии
МОК разрешил проведение международных турниров на территории Белоруссии
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) снял действовавшие с 2022 года ограничения на проведение международных спортивных мероприятий в Белоруссии.
Запрет на проведение международных спортивных соревнований на территории Белоруссии, введенный в 2022 году, официально снят, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК). Комитет разослал обновленные рекомендации международным федерациям, разрешив им организовывать события в Белоруссии.
В заявлении МОК говорится: «Международные федерации должны продолжать воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. Эта рекомендация больше не распространяется на Белоруссию».
Также ранее исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских дисциплинах с возможностью участия под национальными флагами и гимнами. Эти рекомендации касаются индивидуальных и командных видов спорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также МОК рассматривает возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к зимней Олимпиаде-2026 в Италии, окончательное решение примут ближе к старту игр.
Однако в то же время Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил недопуск российских и белорусских биатлонистов на Олимпиаду-2026, отметив, что статус отстранения не менялся с 2022 года.
При этом, МОК ранее объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.