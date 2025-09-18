  • Новость часаГерасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    Мнения
    Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    4 комментария
    Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    2 комментария
    18 сентября 2025, 03:53 • Новости дня

    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований подобно России

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив о том, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.

    «Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны МОК и имеют одинаковые права. Оба блюдут Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов», – цитирует портал Marca ответ МОК.

    МОК приводит в качестве примера последние Олимпийские игры в Париже, где  команды обеих делегаций участвовали, а их спортсмены мирно сосуществовали под одной крышей в Олимпийской деревне.

    Давление на МОК с целью принятия возможных мер против Израиля основано на том, что уже произошло, когда он ввел санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии после начала украинского конфликта.

    Кроме того, олимпийский орган постановил ряд требований, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены для участия в Париже в 2024 году в качестве нейтральных спортсменов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, испанский премьер-министр Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в  подстрекательстве к геноциду в секторе Газа.

    15 сентября 2025, 17:29 • Новости дня
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля

    Нетаньяху заявил о грядущей частичной автаркии экономики Израиля

    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что израильской экономике в ближайшем будущем предстоит работать в условиях ограниченных международных связей.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны готовиться к экономической изоляции, передает РИА «Новости». Его заявление прозвучало на конференции департамента генерального бухгалтера министерства финансов Израиля.

    «Израиль вступает в своего рода изоляцию... Нам придется все больше адаптироваться к экономике, которая в некоторых областях будет иметь элементы автаркии (отсутствие внешних связей – ред.)», – заявил Нетаньяху.

    Премьер-министр отметил, что международное давление на Израиль усиливается, что может привести к существенным ограничениям во внешних экономических отношениях и потребует от страны новых экономических решений.

    Нетаньяху подчеркнул, что изоляция затронет не все сферы, однако подготовка к такой ситуации необходима уже сейчас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биньямин Нетаньяху не считает неудачным недавний удар по руководству ХАМАС в столице Катара.

    Израильский премьер-министр объявил о реализации программы строительства новых домов на Западном берегу и подтвердил отказ от признания палестинского государства.

    Доха осудила заявления Нетаньяху о поддержке ХАМАС и обвинила его в попытках оправдать удары по Катару.

    Комментарии (25)
    16 сентября 2025, 11:12 • Новости дня
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    @ Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в подстрекательстве к геноциду в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Глава комиссии Нави Пиллэй заявила на пресс-конференции в Женеве, что израильские военные и политические лидеры несут ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид мирных жителей в Газе.

    Пиллэй уточнила, что комиссия собрала более 16 тыс. свидетельских показаний, связанных с действиями армии Израиля в секторе. По ее словам, все страны должны использовать имеющиеся международные механизмы для прекращения действий Израиля в Газе и на оккупированных территориях.

    Между тем, власти Израиля категорически отвергли выводы комиссии, передает ТАСС. В заявлении израильского МИД доклад охарактеризован как «ложь ХАМАС», а саму комиссию предложено немедленно распустить. Израильская сторона заявляет, что независимое академическое исследование BESA опровергло все обвинения в геноциде, а авторы доклада не приняли во внимание эти выводы.

    Ранее израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы Генассамблеи ООН.

    Комментарии (12)
    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 20:22 • Новости дня
    Участники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН

    Участники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН

    Участники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    В итоговом документе указано, что страны будут совместно работать над тем, чтобы инициировать процесс замораживания израильского членства, передает РИА «Новости».

    Ранее исламские и арабские страны выразили полную поддержку Катару после удара Израиля по резиденции руководства ХАМАС в Дохе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы ГА ООН.

    Комментарии (15)
    16 сентября 2025, 13:26 • Новости дня
    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей

    Политолог Ципис: Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции

    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции. Так, арабские страны решили добиваться заморозки членства еврейского государства в ООН, а европейские – намерены признать Палестину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее комиссия ООН сочла действия Израиля в Газе геноцидом. В израильском МИД отвергли выводы, заявив, что они основаны на «лжи ХАМАС».

    «Еще Голда Меир в 1973 году высказывалась о том, что Израиль не подчиняется ООН и не обязан следовать ее решениям. Сейчас израильские власти остро отреагировали на доклад международной организации о геноциде в секторе Газа, но при этом они не могут предпринять каких-либо мер», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его мнению, правительство Биньямина Нетаньяху не могло рассчитывать на другую оценку действий ЦАХАЛ в анклаве. В этой связи собеседник напомнил решение арабских стран добиваться заморозки членства Израиля в ООН. Следующим шагом на международной арене станет признание в конце сентября рядом европейских стран палестинского государства, указал аналитик.

    «Таким образом, Израиль движется к изоляции и может превратиться в своеобразную Северную Корею. При этом израильское правительство ничего не делает, чтобы смягчить ситуацию, а лишь наносит еще больший ущерб стране», – считает собеседник. Он напомнил, что до сих пор «спасителем» и союзником Тель-Авива оставались США. Однако после удара ЦАХАЛ по Катару отношения Дональда Трампа и Нетаньяху испортились.

    Доклад ООН не изменит позицию Вашингтона. «Глава Белого дома, как и Израиль, не уделяет большого внимания решениям организации. Но он вынужден с ними считаться, поскольку Штаты – ключевой игрок в ООН, член Совета Безопасности. Трампу придется маневрировать между желаниями и высказываниями израильских политиков и выводами независимой комиссии», – рассуждает политолог.

    Что касается новой наступательной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, то она не приведет к достижению Израилем целей: ни к ликвидации ХАМАС, ни к освобождению заложников, ни к полной оккупации анклава, добавил эксперт. «Единственным результатом происходящего станут новые потери израильской армии и погибшие среди палестинцев», – заключил Ципис.

    Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия Израиля в Газе геноцидом. Отчет основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений на территории анклава, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях официального Тель-Авива с 7 октября 2023 года по 31 июля 2025 года.

    Израильские власти и ЦАХАЛ, по версии комиссии, совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение деторождения.

    Кроме того, были изучены военные операции Израиля в Газе, где комиссия усмотрела введение тотальной осады анклава, блокировку гуманитарной помощи, приведшую к голоду, систематическое разрушение систем здравоохранения и образования в секторе Газа, совершение систематических актов сексуального насилия, а также прямые нападения на детей.

    МИД Израиля уже прокомментировал опубликованный ООН доклад. В ведомстве считают, что все данные в нем основаны на лжи палестинского движения ХАМАС. Еврейское государство призвало распустить международную комиссию.

    Между тем, в ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. США были уведомлены об этом. Американский чиновник заявил порталу Axios, что Штаты не собираются останавливать Израиль и позволяют ему принимать собственное решение относительно войны в анклаве. «Это не война Дональда Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», – сказал источник издания.

    Комментарии (27)
    15 сентября 2025, 07:32 • Новости дня
    Израиль назвал премьера Педро Санчеса позором Испании
    Израиль назвал премьера Педро Санчеса позором Испании
    @ Isaac Buj/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава израильского МИД Гидеон Саар резко высказался о поведении испанского премьера Педро Санчеса, он назвал его «позором Испании» после того, как массовые пропалестинские протесты сорвали завершение велогонки «Вуэльта», в которой участвовала команда из Израиля.

    «Несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление, что у него нет атомной бомбы, чтобы «остановить Израиль». Сегодня он призвал демонстрантов выйти на улицы. Пропалестинская толпа услышала его подстрекательские послания и сорвала велогонку «Вуэльта». Санчес и его правительство – позор Испании!» – заявил Саар, передает ТАСС.

    В 2025 году финальный этап многодневки «Вуэльта» отменили из-за того, что активисты с палестинскими флагами вышли на трассу, применили дымовые шашки и вступили в конфликты с полицией.

    Велогонщики не смогли завершить 11-й этап, а дистанция 16-го этапа была уменьшена на восемь километров из-за аналогичных протестов.

    Акции протеста были обусловлены участием в соревновании команды Israel Premier-Tech. Организаторы попросили команду убрать из названия слово «Израиль».

    Ранее СМИ сообщали, что Испания хочет целиком запретить поставки оружия Израилю и ввести дополнительные ограничения, включая запрет захода судов с горючим для израильской армии в порты страны.

    В 2024 году Испания признала палестинское государство. Израиль в ответ запретил въезд в страну двум министрам испанского правительства.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 11:56 • Новости дня
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейские подразделения Израиля начали продвижение вглубь города Газа в составе двух дивизий, в ближайшие дни планируется подключение еще одной дивизии, сообщил представитель ЦАХАЛ.

    Две дивизии Армии обороны Израиля начали маневр вглубь города Газа, передает РИА «Новости».

    Представитель ЦАХАЛ сообщил, что 98-я и 161-я дивизии уже задействованы в операции, а в ближайшее время к ним должна присоединиться третья дивизия. Это заявление было сделано на брифинге для иностранных журналистов.

    Он подчеркнул: «Мы ожидаем, что на поле боя столкнемся с 2-3 тыс. террористов». По данным военных, операция проводится с учетом этих оценок и с учетом возможного сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа с объявленной целью оккупации этой территории. Международные агентства отметили массированные и нескончаемые бомбардировки Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 01:47 • Новости дня
    Axios сообщил о начале наземной операции Израиля «с целью оккупации Газы»
    Axios сообщил о начале наземной операции Израиля «с целью оккупации Газы»
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные начали наступление «с целью оккупации Газы», пишет портал Axios со ссылкой на источник в израильском руководстве.

    По данным Axios, израильские силы в понедельник начали «наземное наступление». Операция проводится «с целью оккупации Газы», передает ТАСС.

    Axios уточнил, что администрация США не будет вмешиваться в действия израильской стороны и позволит Израилю самостоятельно принимать решения по конфликту. Источники сообщают, что госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о поддержке Вашингтоном наземной операции. При этом США хотят, чтобы она «завершилась как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский военно-политический кабинет одобрил план Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 17:15 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил Китай и Катар в подрыве легитимности Израиля
    Нетаньяху обвинил Китай и Катар в подрыве легитимности Израиля
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар оказывают давление на международную легитимность Израиля.

    По его словам, эта работа ведется через социальные сети в западных странах и США, и Израиль готовится дать ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул, что страна находится не просто в изоляции, а «в осаде». Он сравнил нынешнюю ситуацию с прошлым давлением со стороны Ирана, отметив: «Это устроено теми же силами, которые поддерживали Иран, его усилия наложить на нас военную осаду и в итоге задушить нас».

    По мнению премьера, Израилю потребуется «принять контрмеры» против информационной кампании, которую он приписал Китаю и Катару. Он заверил, что власти страны самостоятельно отразят эту атаку на легитимность Израиля.

    Ранее премьер Израиля подчеркнул, что целью атаки было продемонстрировать ХАМАС невозможность уклониться от израильского возмездия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в больницах сектора Газа зарегистрировали 68 погибших в результате израильских ударов и два случая смерти от голода среди мирных жителей. Постпред Израиля Дэнни Данон предупредил, что если Катар не изгонит ХАМАС, то Израиль сделает это сам.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе

    Министр обороны Израиля Кац объявил целью операции в Газе полный разгром ХАМАС

    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе
    @ Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль продолжит военную операцию в Газе до полного уничтожения движении ХАМАС, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны продолжит операцию в Газе до полного разгрома движения ХАМАС, передает «Интерфакс».

    «Газа в огне. Армия обороны Израиля наносит удар по инфраструктуре террористов железным кулаком», – прокомментировал Кац текущую ситуацию.

    По его словам, израильские военные доблестно сражаются, чтобы создать условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС.

    Министр подчеркнул, что Израиль не отступит, пока поставленные задачи не будут выполнены. Операция продолжается на фоне эскалации обстановки в секторе Газа и сохраняющейся напряженности в регионе.

    Ранее Axios сообщил о начале наземной операции Израиля с целью оккупации Газы. Израильские военные нанесли массированные и нескончаемые бомбардировки по территории Газы.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у ХАМАС есть несколько дней, чтобы принять соглашение о прекращении огня.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 21:46 • Новости дня
    СМИ: Трамп знал о планах Израиля ударить по лидерам ХАМАС в Дохе

    Axios: Нетаньяху заранее сообщил Трампу о планах ударить по лидерам ХАМАС в Дохе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 сентября проинформировал президента США Дональда Трампа о планах нанести удар по лидерам палестинского движения ХАМАС, находящимся в Катаре.

    Как пишет портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, речь шла о возможном военном ударе, передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, Белый дом получил эту информацию на достаточно позднем этапе подготовки операции, однако времени для отмены удара все же оставалось. Axios уточнил, что детали обсуждения и причины информирования на данном этапе источники не раскрыли.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар оказывают давление на международную легитимность Израиля.

    Премьер Израиля подчеркнул, что целью атаки было продемонстрировать ХАМАС невозможность уклониться от израильского возмездия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в больницах сектора Газа зарегистрировали 68 погибших в результате израильских ударов и два случая смерти от голода среди мирных жителей. Постпред Израиля Дэнни Данон предупредил, что если Катар не изгонит ХАМАС, то Израиль сделает это сам.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 05:05 • Новости дня
    AFP сообщило о «массированных и нескончаемых» бомбардировках Газы

    AFP: Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками

    Tекст: Антон Антонов

    Идут интенсивные бомбардировки города Газа, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на жителя города Ахмеда Газаля.

    «Город Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками, и угроза не перестает нарастать», – приводит слова Газаля РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    По его словам, некоторые здания полностью уничтожены, люди остаются под завалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что израильские военные начали наступление с целью занять Газу.

    Комментарии (4)
    17 сентября 2025, 21:53 • Новости дня
    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля

    ЕК приостановила финансовую поддержку Израиля из-за операции в Газе

    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля из-за его военной операции в секторе Газа, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По словам фон дер Ляйен, «ужасающие события, происходящие ежедневно в секторе Газа, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС», передает ТАСС.

    Как отметили в Еврокомиссии, приостановка поддержки затрагивает будущие ассигнования на 2025–2027 годы, а также действующие проекты институционального взаимодействия с Израилем. Кроме того, под действие решения попадают инициативы в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС – Израиль.

    В то же время в ЕК подчеркивают, что эти меры не затрагивают гуманитарные программы, сотрудничество с гражданским обществом и мемориал Холокоста «Яд Вашем». Евросоюз сохраняет статус крупнейшего донора гуманитарной помощи и поддерживает принцип сосуществования двух государств.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    В ООН заявили о приближении точки невозврата по двум государствам из-за Израиля

    ООН: Действия Израиля подводят решение по двум государствам к точке невозврата

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация принципа сосуществования двух государств в палестино-израильском конфликте оказалась под угрозой из-за последних действий Израиля, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    Последние действия Израиля фактически приближают реализацию принципа сосуществования двух государств к точке невозврата, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на экстренной сессии Совета по правам человека, передает ТАСС.

    Он отметил, что в день удара Израиля по Катару власти еврейского государства объявили о новой фазе наступления на Газу и выдали приказ о выселении около миллиона жителей города Газа без гарантий их безопасности.

    По словам Тюрка, в тот момент, когда в Дохе проходили похороны погибших, израильское правительство официально одобрило проект строительства тысяч единиц жилья для израильских поселенцев в зоне Е-1 на Западном берегу реки Иордан. Верховный комиссар подчеркнул: «Это последний из длинного списка незаконных фактов на местах, которые все ближе и ближе подводят решение на основе сосуществования двух государств к точке невозврата».

    Двугосударственная формула предполагает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое должно сосуществовать в мире с Израилем. Международное сообщество рассматривает этот подход как ключ к урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет.

    Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 20:14 • Новости дня
    Арабские страны заявили об угрозе нормализации отношений с Израилем

    ЛАГ и ОИС заявили об угрозе миру из-за ударов Израиля по Катару

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары Израиля по Катару подрывают перспективы мира и подвергают риску достигнутые договоренности о нормализации отношений между арабскими и исламскими странами с Израилем, отмечается в заявлении, принятом по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе.

    В итоговом коммюнике также подчеркивается, что подобные действия мешают дальнейшему продвижению мирных инициатив и могут привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Жестокая агрессия Израиля против братского Государства Катар и продолжение Израилем его агрессивных действий подрывают шансы на достижение мира и мирного сосуществования в регионе и ставят под угрозу все, что было достигнуто в деле нормализации отношений с Израилем, включая существующие и будущие соглашения», – сказано в заявлении.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар «оказывают давление на международную легитимность Израиля». Россия в СБ ООН осудила удар Израиля по Катару.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Пезешкиан: Никто не застрахован от израильской агрессии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что после авиаудара Израиля по Дохе ни одна арабская столица не может чувствовать себя в безопасности.

    Он на внеочередном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Дохе прокомментировал недавний удар Израиля по членам руководства ХАМАС, находившимся в столице Катара, передает ТАСС.

    «Нападение на Катар показало, что ни одна арабская или исламская страна не застрахованы от этого. Любая столица в будущем может подвергнуться нападению Израиля», – заявил президент Ирана.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар оказывают давление на международную легитимность Израиля.

    Премьер Израиля подчеркнул, что целью атаки было продемонстрировать ХАМАС невозможность уклониться от израильского возмездия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в больницах сектора Газа зарегистрировали 68 погибших в результате израильских ударов и два случая смерти от голода среди мирных жителей. Постпред Израиля Дэнни Данон предупредил, что если Катар не изгонит ХАМАС, то Израиль сделает это сам.

    Комментарии (0)
    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Израиль, с одной стороны, заявляет о намерении полностью занять сектор Газа, а с другой – сталкивается со все большим противодействием со стороны международных игроков, обвинениями в геноциде и даже изоляцией. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждают эксперты. Похоже, Тель-Авив ведет рискованную игру с непредсказуемым результатом. Ради чего? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

