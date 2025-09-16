Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.2 комментария
Премьер Испании Санчес призвал отстранить Израиль от мирового спорта
Испанский премьер-министр Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.
Израиль необходимо отстранить от участия в международных спортивных соревнованиях, заявил Санчес, передает Al Jazeera.
В своем обращении к членам Социалистической партии Санчес подчеркнул, что израильская операция в Газе несовместима с участием страны в мировых турнирах.
«Спортивные организации должны задуматься, этично ли допускать Израиль к международным соревнованиям. Почему Россию исключили после начала событий на Украине, а Израиль – нет?», – сказал испанский премьер.
По его словам, пока продолжается «варварство», ни Россия, ни Израиль не должны участвовать в международных состязаниях.
Между Мадридом и Тель-Авивом нарастает напряженность. Испанское правительство отменило контракт с израильским производителем оружия Elbit Systems на сумму почти 700 млн евро на поставку реактивных систем. Общая сумма аннулированных испанских договоров с израильскими компаниями за последние месяцы приблизилась к 1 млрд евро. Израиль официально ситуацию не комментировал. СМИ сообщают, что Испания ищет замену израильскому вооружению.
Среди других мер испанских властей – запрет захода судов и пролета самолетов с оружием для Израиля, прекращение импорта продукции израильских поселений на Западном берегу, а также дополнительные средства для гуманитарной помощи сектору Газа.
Ранее СМИ сообщали, что Испания планирует полностью запретить поставки оружия Израилю.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар называл Санчеса «позором Испании» после срыва велогонки «Вуэльта», в которой участвовала команда из Израиля.