Сенатор США заявил о потере Белым домом контроля над войной с Ираном

Сенатор США Мерфи: Наземное вторжение в Иран станет армагеддоном

Tекст: Антон Антонов

Мерфи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что нынешняя администрация США потеряла контроль над военными действиями против Ирана. По его словам, Вашингтон серьезно недооценил способность Тегерана к ответным шагам, и теперь весь регион «охвачен огнем», передает РИА «Новости».



Сенатор подчеркнул, что у Белого дома отсутствует конечная цель в конфликте, а Иран и его союзники могут продолжать дестабилизировать ситуацию. «Так что же дальше? Наземное вторжение? Это будет армагеддон. Тысячи погибших американцев», – предупредил он.

Мерфи выразил уверенность, что даже в случае объявления виртуальной победы над Ираном, сторонники жесткой линии в Тегеране смогут восстановить разрушенную инфраструктуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерфи заявил, что цели операции США против Ирана не предусматривают уничтожение иранской ядерной программы и смену власти. Соединенные Штаты собирают на Ближнем Востоке новые военные силы для возможной сухопутной операции против Ирана. Обстановка на поле боя складывается так, что американское руководство может быть вынуждено прекратить боевые действия.

