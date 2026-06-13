Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Тульской областью
Дежурные расчеты ПВО ликвидировали шесть БПЛА в небе над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Российские военные успешно пресекли попытку атаки на регион. Об отсутствии пострадавших среди мирного населения сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Max.
«Шесть украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», – подчеркнул глава региона.
На подлете к Москве ПВО Минобороны сбила два дрона ВСУ.