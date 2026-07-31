Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.2 комментария
Иран ударил по авиабазе в Кувейте
Иранские вооруженные силы нанесли массированный удар беспилотниками по стратегическим объектам на территории кувейтской авиабазы, сообщают иранские СМИ.
Иранские военные заявили об успешной атаке на авиабазу Ахмад-аль-Джабер в Кувейте, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.
Целями ударов стали ангары для истребителей, системы спутниковой связи и склады с оборудованием.
Подробности о разрушениях и возможных пострадавших пока не приводятся.
Накануне иранские вооруженные силы атаковали американскую авиабазу Али ас-Салем.
Неделей ранее военные Ирана поразили склады с боеприпасами на базе Кэмп-Доха.
До этого Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении серии ударов по объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне.