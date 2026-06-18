Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.30 комментариев
Вэнс потребовал от Израиля уважать меморандум США с Ираном
Вэнс: Израиль должен уважать меморандум США с Ираном
Израиль не должен атаковать меморандум о взаимопонимании, подписанный Вашингтоном и Тегераном, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».
Он заявил, что среди руководства стран мира только Белый дом по-прежнему сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Он обратился к тем представителям израильского руководства в Тель-Авиве, которые видят в администрации США проблему, и призвал их «проснуться и ощутить реальность».
Вэнс добавил, что на месте израильского руководства не стал бы «атаковать единственного сильного союзника».
Как писала газета ВЗГЛЯД, США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.
США сняли морскую блокаду Ирана. США выразили признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.