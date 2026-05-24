Израильские военные разгромили арсеналы боевиков ХАМАС в секторе Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения Армии обороны Израиля отчитались о ликвидации четырех арсеналов боевого крыла палестинского движения, передает ТАСС. Три объекта были поражены за последние сутки, а еще один тайник военные обнаружили и зачистили ранее на этой неделе.

«За последние 24 часа Армия обороны Израиля нанесла удары и уничтожила три склада оружия ХАМАС в центральной части сектора Газа», – говорится в официальном заявлении. На этих базах бойцы нашли противотанковые комплексы, дальнобойные винтовки, гранатометы и бронежилеты.

В израильском командовании также отметили, что после нанесения ударов специалисты зафиксировали множественные вторичные детонации. Это прямо подтверждает присутствие значительного количества боеприпасов на пораженных объектах боевиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая израильские военные атаковали сектор Газа ради устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада.

В феврале Армия обороны Израиля нанесла удары по складам вооружений радикалов на севере анклава.

В прошлом году солдаты ЦАХАЛ ликвидировали подземный туннель и хранилище с двадцатью взрывными устройствами.