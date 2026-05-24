Израильские военные разгромили арсеналы боевиков ХАМАС в секторе Газа

  • Новость часаВоенкор рассказал подробности ударов по Киеву
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости
    Медведев призвал наносить жесткие удары по Киеву
    МИД Армении ответил на заявления Лаврова о влиянии ЕС на Ереван
    Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России
    В ЛНР установили личности погибших при атаке ВСУ на колледж студентов
    Иностранные журналисты отправились на место трагедии в Старобельск
    На Украине обвинили Запад в провале ночной работы ПВО
    Трамп поблагодарил Секретную службу за ликвидацию стрелка у Белого дома
    Стали известны подробности меморандума Ирана и США
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    98 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    3 комментария
    24 мая 2026, 10:39 • Новости дня

    Израильские военные разгромили арсеналы боевиков ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала 4 склада оружия радикалов боевого крыла ХАМАС в центральной части сектора Газа.

    Подразделения Армии обороны Израиля отчитались о ликвидации четырех арсеналов боевого крыла палестинского движения, передает ТАСС. Три объекта были поражены за последние сутки, а еще один тайник военные обнаружили и зачистили ранее на этой неделе.

    «За последние 24 часа Армия обороны Израиля нанесла удары и уничтожила три склада оружия ХАМАС в центральной части сектора Газа», – говорится в официальном заявлении. На этих базах бойцы нашли противотанковые комплексы, дальнобойные винтовки, гранатометы и бронежилеты.

    В израильском командовании также отметили, что после нанесения ударов специалисты зафиксировали множественные вторичные детонации. Это прямо подтверждает присутствие значительного количества боеприпасов на пораженных объектах боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая израильские военные атаковали сектор Газа ради устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада.

    В феврале Армия обороны Израиля нанесла удары по складам вооружений радикалов на севере анклава.

    В прошлом году солдаты ЦАХАЛ ликвидировали подземный туннель и хранилище с двадцатью взрывными устройствами.

    24 мая 2026, 07:13 • Новости дня
    Axios раскрыл подробности меморандума между США и Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тегеран планируют подписать меморандум, подразумевающий открытие Ормузского пролива и смягчение санкций в обмен на заморозку иранской ядерной программы, выявил портал Axios.

    «Соглашение между США и Ираном близко к подписанию и подразумевает продление режима прекращения огня на 60 дней, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт. По словам американского чиновника, Иран сможет свободно продавать нефть, также будут проведены переговоры по противодействию иранской ядерной программе», сообщает портал Axios.

    Эта сделка позволит избежать эскалации войны и снизит давление на мировые поставки нефти, однако неясно, приведет ли она к прочному мирному соглашению, которое решит ядерные вопросы, поднятые президентом США Дональдом Трампом.

    Пока Трамп и переговорщики дали понять, что о сделке может быть объявлено в воскресенье, но она еще не завершена и может сорваться.

    «Освобождение от ответственности за неудовлетворительные результаты», – назвал ключевой принцип соглашения американский чиновник.

    Отмена санкций и разморозка активов произойдут только после выполнения Тегераном конкретных уступок.

    Иранская сторона устно пообещала навсегда отказаться от создания ядерного оружия. Государство приостановит программу обогащения урана и вывезет имеющиеся запасы высокообогащенного сырья.

    Проект документа также предусматривает прекращение конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Американские войска останутся в регионе на время действия переходного периода до заключения окончательного мира, указано в материале, основанном на предоставленных чиновником США данных из потенциального меморандума США и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании. Американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке и сообщил о  достигнутом переговорами с Ираном последней версии меморандума.

    Комментарии (2)
    23 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Иран потребовал от США компенсации за открытие Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана передали Вашингтону через пакистанских посредников предложение о разблокировке Ормузского пролива в обмен на финансовые выплаты, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

    По данным телеканала, Тегеран выдвинул американской стороне условия для возобновления движения судов, Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на выплату Соединенными Штатами компенсаций, передает ТАСС.

    Соответствующие инициативы, включающие два предложения, были направлены через Пакистан, который выступает посредником на непрямых переговорах. Руководство страны также настаивает на предварительном обсуждении вопроса снятия санкций и разморозки активов до заключения любых официальных соглашений.

    Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее отмечал, что отмена рестрикций остается неизменным требованием государства, которое рассмотрят на следующих этапах. При этом дипломат подчеркнул, что ядерная программа на текущей стадии диалога обсуждаться не будет.

    Накануне в столицу исламской республики с миссией прибыл командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир. Он провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи и спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом для урегулирования существующих разногласий.

    Ранее Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 18:17 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о завершении подготовки мирного меморандума

    Иран сообщил о финальном этапе подготовки меморандума о взаимопонимании

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Багаи заявил, что стороны находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании, передает РИА «Новости». По его словам, главное внимание сейчас уделяется прекращению конфликта на основе предложенного Ираном плана из 14 пунктов.

    «Стороны очень близки и в то же время очень далеки от соглашения», – подчеркнул дипломат, добавив, что у Тегерана есть опыт противоречивых заявлений США, поэтому полной уверенности в неизменности подхода Вашингтона нет. В последние дни участники переговоров обсуждали ряд предложений, которые все еще рассматриваются.

    Переговорный процесс призван сблизить позиции сторон для выработки взаимоприемлемого решения. При этом Багаи отметил, что Ормузский пролив не касается США, и механизм его работы должны определять прилегающие страны – Иран и Оман. Сейчас приоритетом остается немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.

    Ядерный вопрос в настоящее время не обсуждается. В связи с этим разговоры о снятии всех санкций пока преждевременны, однако данное требование Ирана остается в силе.

    Тегеран приступил к анализу комментариев Вашингтона к проекту мирного урегулирования из 14 пунктов. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отказался обсуждать вопросы ядерной программы на данном этапе диалога.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Наполовину завершено строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

    В ОАЭ наполовину завершили строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты ускорили возведение нефтяной магистрали, которая позволит ежедневно транспортировать до трех млн баррелей сырья в обход Ормузского пролива, на данный момент новый трубопровод готов на 50%, сообщили власти страны.

    Второй трубопровод в обход Ормузского пролива уже сделан на 50%. Реализация масштабного энергетического проекта идет с опережением графика, сообщил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер. Он подчеркнул стратегическую важность новой инфраструктуры, отмечает РИА «Новости».

    «В настоящее время слишком большая часть мировых энергоносителей по-прежнему проходит через слишком малое количество узких мест», – объяснил глава национальной нефтяной компании.

    По словам аль-Джабера, уязвимость существующих маршрутов заставила страну инвестировать в альтернативные пути. Строительство второй ветки началось в 2025 году, а ее полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Ожидается, что магистраль обеспечит бесперебойную доставку сырья до порта Фуджейра.

    Новый объект увеличит пропускную способность маршрута до трех млн баррелей в сутки. Сейчас в государстве уже функционирует один нефтепровод аналогичного назначения мощностью полтора млн баррелей. Ранее эксперты подсчитали, что перебои в Ормузском проливе стоили мировому рынку более одного млрд баррелей нефти.

    Ранее правительство Абу-Даби поручило ускорить темпы возведения трубопровода в обход Ормузского пролива. Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за перекрытия данного маршрута апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул в девять раз. Для обхода заблокированных логистических путей Япония согласовала с ОАЭ дополнительные поставки сырья.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 17:55 • Новости дня
    Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном

    Рубио сообщил о прогрессе на переговорах Вашингтона с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран продвинулись в двустороннем диалоге, результаты которого могут быть официально обнародованы в течение ближайших нескольких дней, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американская сторона отмечает позитивную динамику в обсуждении ключевых вопросов с исламской республикой, передает ТАСС. Находящийся с визитом в Нью-Дели госсекретарь США Марко Рубио подтвердил журналистам факт активной работы дипломатов.

    «У меня нет для вас новостей прямо сейчас, но, возможно, они появятся чуть позже сегодня. А может, и нет. Я надеюсь, что будут, но пока не уверен», – заявил политик.

    Он добавил, что определенный прогресс уже достигнут, а работа продолжается непрерывно. По словам шефа американской дипломатии, существует вероятность публикации официальных заявлений в ближайшие два дня.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио подтвердил наличие позитивных сдвигов в диалоге с Ираном.

    Несколькими днями ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о серьезном прогрессе по ряду ключевых вопросов.

    До этого Вашингтон выразил желание заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 19:29 • Новости дня
    Дмитриев назвал продление перемирия США и Ирана шансом избежать эскалации

    Tекст: Вера Басилая

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности. Такую точку зрения высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    «Мир нуждается в мире, чтобы избежать катастрофического необратимого краха», – написал спецпредставитель президента России в социальной сети Х.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что стороны близки к заключению соглашения о продлении режима прекращения огня. Ранее издание Financial Times сообщило о подготовке основы для обсуждения иранской ядерной программы.

    По данным газеты, договоренности могут включать поэтапное открытие Ормузского пролива, а также уничтожение или передачу запасов обогащенного урана. Со своей стороны Вашингтон готов ослабить блокаду портов, смягчить санкционное давление и начать разморозку зарубежных активов Тегерана.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    ЦБ Германии спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике Германии, вызвав стагнацию в нынешнем квартале, говорится в ежемесячном отчете ЦБ Германии.

    Немецкий федеральный банк ожидает стагнации из-за последствий конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.

    «Во втором квартале последствия войны на Ближнем Востоке, вероятно, окажут более широкое и заметное негативное влияние на экономику Германии», – констатировали в Центробанке. Эксперты подчеркивают, что степень ущерба будет напрямую зависеть от продолжительности противостояния.

    Кроме того, Бундесбанк представил прогноз по потребительским ценам. По оценкам аналитиков, уровень инфляции в Германии останется повышенным в течение ближайших месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта в Иране. Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике снизился на фоне ближневосточного кризиса.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил США в непродуманных действиях против Тегерана.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Беспилотники «Хезболлы» атаковали израильские системы ПРО в Галилее

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряды шиитской милиции «Хезболлы» применили беспилотные летательные аппараты при нанесении удара по платформам для запуска противоракет на севере Израиля, говорится в заявлении формирования.

    Вооруженные формирования шиитской милиции задействовали беспилотные аппараты для атаки на платформы запуска противоракет, передает ТАСС. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном телеграм-канале организации.

    «Силы исламского сопротивления применили беспилотники Ababil, которые поразили две пусковые установки системы ПРО \»Железный купол\», размещенные в приграничном поселении Биранит в Западной Галилее», – утверждается в тексте.

    Представители движения также добавили, что зафиксировали точное попадание по целям, в результате которого противнику нанесен урон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 мая ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии 24 раза за сутки.

    В середине месяца бойцы организации провели серию операций с применением ударных беспилотников.

    В начале мая шиитские отряды применили дроны с оптоволоконным управлением против израильских танков Merkava.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 20:16 • Новости дня
    Лидер США выступил против сборов Ирана в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер назвал недопустимыми попытки Тегерана брать деньги за судоходство по международному водному пути, оценив ежедневные финансовые потери Исламской республики в 500 млн долларов.

    Вашингтонская администрация не приемлет ограничений на транзит судов через Ормузский пролив, передает ТАСС. Президент США Дональд Трамп подчеркнул статус этой акватории как открытого международного маршрута.

    «Мы хотим, чтобы он был открыт», – отметил глава государства во время общения с журналистами в Белом доме.

    По словам политика, Вашингтон выступает категорически против любых транзитных сборов. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что передвижение морского транспорта в иранские порты и обратно полностью контролируется Соединенными Штатами.

    Из-за сложившейся ситуации Тегеран лишается колоссальных доходов, резюмировал президент. Ежедневные убытки страны могут достигать 500 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Дональд Трамп порекомендовал Ирану прекратить взимание платы с проходящих через Ормузский пролив танкеров.

    Позже Центральный банк Исламской республики открыл специальные счета в четырех валютах для сбора пошлин за транзит судов.

    Вечером 21 мая военно-морские силы КСИР согласовали проход тридцати кораблей по этому стратегическому маршруту.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    МИД Ирана: Атом и санкции на переговорах с США обсуждаться пока не будут

    Tекст: Вера Басилая

    На текущем этапе диалога Вашингтона и Тегерана стороны не станут затрагивать вопросы ядерной программы и отмены существующих экономических ограничений, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи прокомментировал повестку двусторонних контактов, передает ТАСС. Дипломат пояснил, что сейчас дискуссии не касаются ключевых разногласий.

    «Поскольку мы не обсуждаем ядерный вопрос, мы не будем обсуждать и детали отмены санкций», – заявил политик.

    При этом Багаи обратил внимание на неизменность позиции государства. По его утверждению, требование о снятии ограничений четко зафиксировано в документах. Ожидается, что участники диалога вернутся к этой теме на последующих этапах после подготовки базового соглашения.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал снятие санкций абсолютно законным требованием Тегерана.

    Иранская сторона направила американцам список предложений для начала диалога.


    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

    Трамп сообщил о значительном прогрессе в мирных переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и Иран стали гораздо ближе к сделке, ситуация в переговорах улучшается с каждым днем, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты и Иран достигли существенного прогресса в двусторонних отношениях, передает РИА «Новости». Президент США в интервью американскому телеканалу CBS отметил ежедневное улучшение ситуации на переговорах.

    «Переговорщики США и Ирана гораздо ближе к завершению соглашения, которое положило бы конец войне между двумя странами», – подчеркнул американский лидер. Раскрывать точные детали готовящегося документа он отказался.

    При этом политик добавил, что с каждым днем переговорный процесс идет все успешнее. Итоговый договор гарантированно не позволит Тегерану получить доступ к ядерному оружию.

    По словам американского президента, вопрос использования иранского обогащенного урана также получит удовлетворительное разрешение. В противном случае Вашингтон просто отказался бы от продолжения диалога.

    Ранее американский лидер заявил о согласии Тегерана на отказ от обладания ядерным оружием.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Нетаньяху назвал ошибкой отсрочку ударов США по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил разочарование решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, посчитав это ошибкой, передает канал CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил разочарование решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Израильский лидер счел такую отсрочку ошибочной.

    «Нетаньяху во вторник выразил свое разочарование, заявив Трампу, что считает отсрочку ожидаемых ударов ошибкой», – говорится в публикации американских журналистов. Трамп планировал нанести удары во вторник, но позднее изменил планы по просьбе союзников США в Персидском заливе.

    По данным источников, израильский премьер настаивает на продолжении запланированных военных действий, так как отсрочка выгодна только Тегерану. Разговор лидеров длился один час. Американский президент намерен попытаться заключить сделку, однако Нетаньяху настаивает на силовом сценарии.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, при этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели напряженный телефонный разговор из-за нового мирного предложения по Ирану.

    Американский лидер отложил запланированную военную атаку по просьбе союзников из стран Персидского залива.

    До этого глава государства рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций против исламской республики.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 09:11 • Новости дня
    Шохин спрогнозировал ускорение проектов России и Китая в ТЭК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российско-китайские проекты в топливно-энергетической сфере пойдут гораздо активнее на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    По словам Шохина, китайской стороне крайне необходимо диверсифицировать энергетические маршруты, передает РИА «Новости».

    «Китаю важно иметь эту российскую альтернативу и снизить зависимость от Персидского залива, Ормуза, Ирана, Саудовской Аравии, Эмиратов и прочих стран – производителей и поставщиков углеводородов», – подчеркнул глава РСПП. Он добавил, что ранее находившиеся в полузамороженном состоянии проекты теперь получат мощный импульс.

    Руководитель РСПП также выразил уверенность, что Соединенным Штатам не удастся запугать азиатского партнера угрозой вторичных санкций. Шохин пояснил, что доверие к американской валюте в мире заметно подорвано, а технологии КНР уже не уступают западным аналогам, поэтому Пекин не позволит диктовать себе условия при выборе поставщиков нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Ормузском проливе повысила шансы на подписание контракта по газопроводу «Сила Сибири – 2».

    Российская сторона рассчитывает согласовать цены для этой магистрали на фоне энергетической нестабильности.

    Президент Владимир Путин анонсировал существенный шаг вперед в двустороннем нефтегазовом сотрудничестве.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков ответил на слухи о заблокированных в Ормузском проливе моряках

    Песков заявил об отсутствии данных о заблокированных в Ормузском проливе моряках

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти пока не получали официальных подтверждений о бедственном положении 20 граждан России, якобы оказавшихся на судах в зоне ближневосточного конфликта, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Администрация президента не располагает сведениями о россиянах, якобы застрявших в районе Персидского залива, передает РИА «Новости».

    «Нет, ничего не известно. Мы такой информацией не располагаем», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля добавил, что подобные инциденты обычно фиксируются через систему сообщений от судовладельцев в Минтранс. Ранее появились слухи, что около 20 человек остались без провизии на заблокированных судах в Ормузском проливе и Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая коммерческое южнокорейское судно успешно покинуло Ормузский пролив.

    До этого представители министерства судоходства Индии сообщили о 40 заблокированных в регионе судах.

    Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер заявил о скоплении в Персидском заливе грузовых кораблей из 87 стран.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 06:39 • Новости дня
    США потратили половину запасов ракет THAAD на защиту Израиля в войне c Ираном

    Washington Post: США потратили половину запасов ракет THAAD в войне c Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные израсходовали половину своего арсенала перехватчиков системы ПРО THAAD для отражения иранских атак при защите Израиля, пишет Washington Post.

    Для защиты израильской территории американская сторона применила значительно больше дорогостоящих боеприпасов, чем сами местные военные, пишет Washington Post.

    В ходе операции Вашингтон запустил более 200 перехватчиков системы THAAD, что составляет примерно половину всего арсенала Пентагона. Кроме того, с кораблей в восточной части Средиземного моря было выпущено более 100 ракет семейства Standard Missile. Израильские силы за этот же период использовали менее 100 комплексов Arrow и около 90 систем «Праща Давида».

    Подобный дисбаланс подчеркивает масштабы американского участия в отражении ударов баллистических ракет. Резкое сокращение запасов противоракет США вызвало обеспокоенность у властей Японии и Южной Кореи. Азиатские партнеры опасаются снижения обороноспособности перед лицом потенциальных угроз со стороны Китая и Северной Кореи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС США в ходе военной операции против Ирана потеряли почти пятую часть своего арсенала тяжелых разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper.

    Общая сумма ущерба оценивается по данным Bloomberg примерно в 1 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Соловьев сообщил о массовых пожарах на заводах Киева
    Протесты в Белграде завершились столкновениями с полицией
    Пашинян назвал условие отставки
    Летчик раскрыл подробности первого полета истребителя Су-57Д
    Фицо предупредил об угрозе мировой войны из-за заблудившегося дрона
    Умер мэр Нальчика Таймураз Ахохов
    Российские школьники завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо, и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин снова сделал бойцов «солью земли русской»

    В пятницу в Кремле прошла встреча президента с выпускниками первого потока «Времени героев». Ее участники уже возглавляют регионы, работают на руководящих постах в министерствах и планируют баллотироваться в Госдуму. Президент поддержал намерения выпускников программы, подчеркнув, что их преданность Родине не требует никаких доказательств. Эксперты называют происходящее беспрецедентным: ветераны боевых действий впервые в истории России массово входят в систему власти. Подробности

    Перейти в раздел

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    Следствие подбирается к Макрону с похоронными подозрениями

    Всемирно известный французский некрополь под названием Пантеон стал объектом пристального внимания правоохранительных органов – вплоть до того, что следователи пришли с обысками в резиденцию президента Франции. В чем именно подозревают руководителей Пантеона – и почему встревожиться по этому поводу стоит даже Эмманюэлю Макрону? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

      Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

      0 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Враги России стали мимикрировать под патриотов

      Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

      98 комментариев
    • Михаил Зайцев Михаил Зайцев
      Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

      Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

      3 комментария
    Перейти в раздел

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации