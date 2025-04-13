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Армия Израиля уничтожила туннель ХАМАС длиной более километра
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации туннеля и склада оружия на севере Газы
Армия обороны Израиля ликвидировала подземный туннель ХАМАС длиной 1,2 км и склад с 20 взрывными устройствами в северной части сектора Газа.
Военные Израиля уничтожили туннель ХАМАС длиной 1,2 км, залегающий на глубине 20 м в северной части сектора Газа. Операция проведена при содействии беспилотника, который засек и уничтожил несколько террористов, устанавливающих взрывное устройство рядом с израильскими войсками, передает ТАСС.
В ходе операции солдаты обнаружили и ликвидировали склад оружия, в котором содержалось около 20 взрывных устройств и противотанковые управляемые ракеты. Армия обороны Израиля заверяет, что продолжит борьбу против террористических организаций в секторе Газа для защиты граждан Израиля.
В заявлении пресс-службы Израиля подчеркивается решимость и готовность ЦАХАЛ действовать в интересах безопасности государства. Также отмечается успешность координированных действий, направленных на предотвращение угроз мирным жителям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары в Газе унесли жизни 65 палестинцев и привели к серьезным разрушениям инфраструктуры. ООН решила сократить число своих сотрудников в Газе из-за ухудшающейся безопасности. Израиль убил второго члена политбюро ХАМАС за два дня, что стало частью его операций против палестинских боевиков.