Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.8 комментариев
Израильские удары в Газе унесли жизни 65 палестинцев
Al Jazeera: Израильская армия за сутки убила 65 палестинцев в Газе
В результате авиаударов и артиллерийских обстрелов Израиля в секторе Газа погибло не менее 65 палестинцев, число пострадавших превысило тысячу, среди них большинство – женщины, дети и пожилые.
По данным катарского телеканала Al Jazeera, действия Израиля в секторе Газа привели к гибели не менее 65 палестинцев за последние сутки. Израильская армия проводила авиаудары и артиллерийские обстрелы как населенных пунктов, так и лагерей беженцев в палестинском анклаве.
Министерство здравоохранения сектора Газа подтвердило, что общее число погибших с начала нового витка эскалации превысило 600 человек, более 1 тыс. получили ранения.
Как передает ТАСС, израильская армия возобновила боевые действия в Газе 18 марта. Это произошло после отказа ХАМАСа принять предложения, выдвинутые международными посредниками, включая спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что целью операции стало освобождение всех заложников, находящихся на территории анклава.
Радикальные группировки возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США, обвиняя их в срыве режима прекращения огня, который был установлен в январе текущего года. С начала конфликта в октябре 2023 года в секторе Газа погибло 50 082 палестинца, более 113 тыс. получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели члена политического бюро Исмаила Бархума в результате израильской атаки на больницу в Хан-Юнисе. ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа, о чем сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.