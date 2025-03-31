Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.7 комментариев
США назвали условие прекращения ударов по хуситам
США заявили о планах продолжать удары по хуситам до исчезновения угрозы судоходству
Удары Вооруженных сил США по йеменским хуситам будут продолжаться, пока те представляют угрозу для судоходства в регионе, заявил Белый дом.
В сообщении сказано, что американские силы ежедневно наносят удары, которые становятся все сильнее, и возможности хуситов угрожать региону быстро снижаются. «Наши атаки будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу для свободы судоходства», – приводит ТАСС текст сообщения.
Белый дом также отметил, что США прекратят огонь, если хуситы перестанут стрелять по американским кораблям, назвав это «очевидным выбором» для мятежников.
Кроме того, США направили предупреждение Ирану, который считают «спонсором» движения хуситов «Ансар Алла». Вашингтон пригрозил, что Иран столкнется с «настоящей болью», если продолжит поддерживать хуситов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Соединенные Штаты начали проводить воздушные атаки против хуситов в Йемене. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о ликвидации лидеров хуситов. Вашингтон сообщил, что будет считать Тегеран ответственным за все атаки хуситов.