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    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    8 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    9 комментариев
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    37 комментариев
    17 марта 2025, 20:31 • Новости дня

    Трамп пообещал расценивать атаки хуситов как иранские

    Трамп пригрозил Ирану ответственностью за атаки хуситов на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон будет считать Тегеран ответственным за все атаки хуситов из йеменского движения «Ансар Алла», заявил президент США Дональд Трамп.

    Иран «диктует каждый шаг, предоставляет [йеменским мятежникам] оружие, передает средства и высокотехнологичное военное оборудование, а также так называемые данные разведки», передает ТАСС.

    В публикации Трамп отметил, что отныне каждый выстрел со стороны хуситов «будет рассматриваться как выстрел из иранского оружия, за который будет нести ответственность иранское руководство». Трамп подчеркнул, что последствия для Ирана будут «тяжелыми».

    Ранее власти США официально включили шиитское движение «Ансар Алла» в список иностранных террористических организаций по обвинению в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности.

    15 марта 2025, 10:16 • Новости дня
    Журналистка случайно задела Трампа микрофоном во время интервью
    Журналистка случайно задела Трампа микрофоном во время интервью
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Во время общения с прессой в США журналистка случайно задела микрофоном лицо президента Трампа, что вызвало его комментарий.

    Инцидент с микрофоном произошел во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами, передает RT.

    Журналистка, стремясь задать вопрос, слишком близко приблизила микрофон к лицу Трампа и случайно задела его по губам и щеке.

    Трамп отреагировал на произошедшее с юмором и прокомментировал ситуацию, отметив, что «она только что стала предметом большой истории сегодня вечером».

    После инцидента журналистка принесла свои извинения.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь.

    Коментарии (13)
    17 марта 2025, 12:12 • Новости дня
    Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями

    Bloomberg: Трамп назвал помилования Байдена недействительными из-за использования автопена

    Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные экс-президентом США Джо Байденом с использованием автопена, недействительны, они могут быть оспорены в судебном порядке, сообщило Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанные Джо Байденом помилования членов Конгресса, которые расследовали события 6 января, недействительны, передает Bloomberg.

    По его словам, документы были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись, а потому не имеют юридической силы и могут быть оспорены.

    Заявление было сделано в его соцсети Truth Social вскоре после полуночи по времени Вашингтона. Трамп отметил, что Байден подписал документы с помощью автопена. Однако доказательств этому президент США не представил.

    Кроме того, американский лидер считает, что Байден не имел ни малейшего представления о документах, которые были подписаны, и не подписывал их сам.

    «Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление – и подписать их за него», – заявил Трамп.

    Ранее президент США выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу Комитета начальников штабов Марка Милли.

    Напомним, Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая генерала Марка Милли и бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

    Президент США также пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад».

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    16 марта 2025, 11:59 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа

    Ушаков заявил о готовности России к встрече Путина и Трампа при необходимости

    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа
    @ Anatoly Maltsev/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о готовности к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что она состоится, как только возникнет необходимость.

    Как передает ТАСС, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о готовности России к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ушаков отметил, что подготовка к встрече идет, и она состоится, как только возникнет необходимость. Он подчеркнул, что обсуждение встречи с американской стороной уже ведется.

     Он добавил, что контакты между сторонами продолжаются на других уровнях, а встречу или телефонный разговор можно организовать достаточно быстро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за распространение фейков о встрече Уиткоффа с Путиным. Трамп также заявил об успешном взаимодействии с Россией по вопросу Украины. Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

    Коментарии (7)
    16 марта 2025, 13:18 • Новости дня
    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов

    Политолог Ткаченко: Маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности

    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Операция США против хуситов ориентирована прежде всего на внутреннюю американскую повестку. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет купировать недовольство американцев из-за реформ победоносной войной против йеменских повстанцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Думаю, Трамп начал эту операцию с ориентиром на внутреннюю повестку – показать гражданам США успехи на международной арене. Хуситы в понимании главы Белого дома – заведомо слабый соперник, которого можно ударно победить и распространить кадры триумфа американского оружия по всем СМИ», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом Трамп надеется купировать недовольство американцев от ряда реформ, от деятельности Илона Маска. Глава Белого дома хочет показать, что на внешнем контуре у США все в порядке: американцы уходят из тех регионов, конфликтов и объединений, которые им не нужны, например, Украина, Европа и НАТО, и отстаивают свои интересы там, где это необходимо, например, Ближний Восток», – отметил собеседник.

    «Но эта маленькая победоносная война, скорее всего, не имеет практического смысла. США могут победить хуситов куда менее шумными способами. К тому же повстанцы децентрализовали свою систему управления, разместили ракетные установки по всему Йемену. Поэтому уничтожение только части военных объектов все равно ничего не изменит», – детализировал эксперт.

    «Вероятно, реальное решение проблемы с хуситами будет лежать в области тайной дипломатии между США, Йеменом, возможно, несколькими заинтересованными сторонами и посредниками. Собственно, похожую позицию занимает и Москва, призывающая остановить кровопролитие и перейти к переговорам», – резюмировал аналитик.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп объяснил атаки защитой судоходства в Красном море и потребовал также от Ирана, главного сторонника хуситов, прекратить поддержку группировки. «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем добры!» – заявил он.

    Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность. Удары, вероятно, будут продолжаться несколько недель, сообщают американские чиновники.

    Хуситское движение «Ансар Аллах» пообещало «не оставить агрессию без ответа». Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить операцию, подчеркнув важность политического диалога, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

    По данным Пентагона, с ноября 2023 года хуситы 174 раза атаковали в Красном море военные корабли США, а коммерческие суда – 145 раз. В самой группировке говорят, что нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами.

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    17 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным

    Reuters: Трамп планирует обсудить с Путиным во вторник прекращение войны на Украине

    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным во вторник завершение войны на Украине и хочет заручиться поддержкой российского лидера по вопросу 30-дневного прекращения огня, сообщает Reuters.

    Президент США сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения войны на Украине, передает Reuters.

    По его словам, переговоры запланированы на вторник и последуют за успешными обсуждениями между американскими и российскими официальными лицами в Москве.

    Американский лидер подчеркнул, что США хотят узнать, возможно ли положить конец этому конфликту. Он отметил, что у сторон есть хороший шанс на успех, хотя окончательное решение остается под вопросом.

    Президент США стремится заручиться поддержкой Путина для предложения о 30-дневном перемирии, на которое Украина согласилась.

    Кремль пока не дал комментариев по поводу заявления Трампа.

    Ранее представители администрации США подчеркнули, что остаются сложности, которые необходимо преодолеть до того, как Россия согласится на прекращение огня.

    Секретарь Госдепа Марко Рубио отметил, что окончательное мирное соглашение потребует значительных уступок от обеих сторон, и подчеркнул сложность начала переговоров, пока продолжаются боевые действия.

    Владимир Зеленский заявил, что видит хорошие шансы на окончание конфликта после принятия предложения США о временном перемирии. В то же время он подчеркнул, что суверенитет Украины не подлежит обсуждению и Россия должна вернуть территории.

    Замглавы МИД России Александр Грушко настаивает на том, чтобы в мирное соглашение вошли гарантии нейтралитета Украины и отказ НАТО от приема страны в альянс.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности к встрече лидеров, подчеркнув, что она пройдет, как только возникнет необходимость.

    Президент России Владимир Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

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    16 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    CENTCOM объявило о крупномасштабной военной операции США против хуситов

    Центральное командование ВС США объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене

    CENTCOM объявило о крупномасштабной военной операции США против хуситов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные начали крупномасштабную операцию против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Силы Центрального командования начинают крупномасштабную операцию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Целью операции объявлены защита американских интересов, «сдерживание врагов и восстановление свободы судоходства». Сообщается, что за субботу США нанесли удары по ряду объектов хуситов на всей территории Йемена.

    Al Hadath сообщает, что одной из целей американских ударов по Сане стала расположенная в районе Эль-Джарф штаб-квартира Высшего политического совета движения «Ансар Алла». Al Masirah сообщил, что удары были нанесены по объектам в провинции Дамар на западе Йемена. Также США наносят авиаудары по объектам хуситов в провинции Эль-Бейда, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США начали воздушные атаки против хуситов в Йемене. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника заявил, что удары США по Йемену стали началом серии непрерывных атак, которые могут продлиться несколько недель.

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    17 марта 2025, 06:00 • Новости дня
    Хуситы дважды атаковали авианосец США в Красном море

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли второй ракетный удар по авианосцу USS Harry Truman

    Хуситы дважды атаковали авианосец США в Красном море
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о второй атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море, используя баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

    Как сообщает ТАСС, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли вторую атаку на американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря. По информации телеканала Al Masirah, нападение продолжалось несколько часов и было осуществлено с использованием различных ракет и беспилотных летательных аппаратов.

    Хуситы утверждают, что им удалось отразить агрессию со стороны авианосной группировки США. В результате обстрела ракетами и беспилотниками, американские истребители были вынуждены вернуться на место, откуда они взлетели, сообщили представители хуситов.

    Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что в атаке участвовали восемнадцать баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники. Он подчеркнул, что хуситы продолжат атаки на американские военные корабли в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль не возобновит гуманитарные поставки в сектор Газа.

    Накануне США начали массированные удары по контролируемым хуситами йеменским территориям. Как заявило Центральное командование США, целью операции является защита американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В результате ударов погибли 53 человека, более ста получили ранения.

    Бэкграунд (510 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они намерены атаковать американские военные и коммерческие суда в Красном море, если США продолжат удары по Йемену. Хуситы, правящее движение на севере Йемена, заявили об атаке на американский авианосец Harry Truman в Красном море.

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    15 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистов Павлом Зарубиным назвал лидеров ЕС ласковыми собачками у ног президента США Дональда Трампа, комментируя их стремление к миру на Украине и резкое изменение политики.

    В своем Telegram-канале журналист опубликовал кадры видеоинтервью, в котором Ушаков сравнил поведение лидеров ЕС с поведением ласковых собачек у ног хозяина.

    «Как ласковые собачки у ног хозяина – это и происходит», – заявил помощник президента, подчеркивая, что такая позиция европейских лидеров лишь подтверждает высказывания президента России Владимира Путина.

    Ушаков отметил, что массовое желание европейских лидеров говорить о мире на Украине выглядит как резкий разворот политики, при этом они демонстрируют свою подчиненность Соединенным Штатам.

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп загнал Европу в ловушку, заставив ее поддержать прекращение огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии, переведя акцент с войны на мир.

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    14 марта 2025, 23:28 • Новости дня
    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине

    Трамп выразил мнение, что Путин даст положительный ответ на предложение о прекращении огня на Украине

    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп полагает, что президент России Владимир Путин ответит согласием на предложение о прекращении огня на Украине.

    В опубликованном отрывке из интервью Трампа телеканалу FOX26 его спросили, «каков план, если Путин не согласится на прекращение огня». «Плохие новости для этого мира, потому что так много людей умирает (на Украине). Но я думаю, что он согласится. Я действительно так думаю. Я думаю, что знаю его довольно хорошо, и я думаю, что он согласится», – приводит ТАСС ответ президента США.

    «Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная», – сказал глава американского государства. Он также заявил, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня: «В понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал свое обещание урегулировать конфликт на Украине за 24 часа: «Я был несколько саркастичен, когда говорил, что сделаю это». Он заявил, что «сможет добиться урегулирования».

    Американский президент заявил, что в пятницу США провели «очень хорошие» звонки с Россией и Украиной. По его словам, в Киеве «согласились на прекращение огня», если удастся «достичь этого с Россией». «И это не легко, это тяжело», – заявил он. При этом президент США заявил, что совсем недавно получил «довольно хорошие новости» по вопросу урегулирования конфликта.

    Комментируя начало конфликта, он сказал: «Байден не должен был позволить этому произойти. Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя». Он подчеркнул, что Киеву не помогли ни деньги, которые США предоставляли в «большом» объеме, ни значительные поставки военного снаряжения.

    Целиком интервью будет показано в воскресенье, 16 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта Путин прокомментировал украинско-американское предложение о немедленном, всеобъемлющем 30-дневном перемирии на Украине. В целом он положительно оценил предложение, но указал, что есть практические вопросы, без ответов на которые никакое предложение о перемирии принято быть не может.

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    16 марта 2025, 02:56 • Новости дня
    Хуситы пообещали ответить на авиаудары США по Йемену

    Хуситы пообещали США ответить «эскалацией на эскалацию»

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Алла» ответит эскалацией на авиаудары США, заявило политбюро хуситов.

    «Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», – приводит текст заявления РИА «Новости» со ссылкой на Al Masirah.

    Хуситы обвинили США в нанесении авиаударов по гражданской инфраструктуре, а не по заявленным военным целям. Министерство иностранных дел правительства хуситов заявило, что удары пришлись на густонаселенный район в столице Йемена Сане.

    Кроме того, власти северного Йемена отвергли заявления США о предполагаемой опасности международному судоходству. Хуситы указывают, что судоходство безопасно для всех, кроме израильских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали военные действия против хуситов в Йемене. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что проводится крупномасштабная операция.

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    17 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Песков: Диалог Путина и Трампа задает тон в реанимации отношений России и США
    Песков: Диалог Путина и Трампа задает тон в реанимации отношений России и США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Песков подчеркнул, что новый разговор президентов России и США – важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств, передает РИА «Новости».

    Говоря о сроках встречи двух лидеров, Песков отметил, что они установят их сами. Она будет подготовлена, когда президенты примут соответствующее решение.

    Ранее Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Песков сообщал, что Кремль вскоре опубликует сообщение об итогах телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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    16 марта 2025, 08:58 • Новости дня
    США нанесли авиаудары по хуситам в Йемене

    США нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в Таизе в Йемене

    США нанесли авиаудары по хуситам в Йемене
    @ Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские вооруженные силы нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в городе Таиз на юго-западе Йемена, что привело к гибели 31 человека и ранениям более 100 человек.

    США нанесли авиаудары по военным объектам движения «Ансар Алла» в городе Таиз на юго-западе Йемена, сообщает ТАСС. Согласно информации от телеканала Al Arabiya, бомбардировке подверглись восточные кварталы города. О последствиях атак, включая возможные жертвы и пострадавших, пока не сообщается.

    Представитель Министерства здравоохранения повстанцев Анис аль-Асбахи заявил, что удары США по контролируемым хуситами регионам, включая столицу Сана, привели к гибели по меньшей мере 31 гражданского лица. Ранения получили еще более 100 человек. По его словам, «американская агрессия» была направлена против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и городе Радаа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене. Хуситы заявили о 13 жертвах авиаударов США по столице страны. Хуситы также пообещали ответить на эти авиаудары.

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    17 марта 2025, 00:47 • Новости дня
    Симоньян приветствовала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода»
    Симоньян приветствовала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян назвала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода» праздником для коллег.

    Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, выразила радость по поводу закрытия радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода», передает РИА «Новости».

    Она заявила, что это событие стало праздником для ее коллег в RT и Sputnik, поскольку эти медиаресурсы, по ее словам, провоцировали протестные настроения и финансировались ЦРУ.

    Симоньян указала, что деятельность этих радиостанций была направлена на разжигание протестов и дестабилизацию в России. Она также отметила, что, по ее мнению, они играли роль «оружия массового поражения», сравнив их влияние с распространением ковида.

    В своем выступлении на телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1» Симоньян привела примеры влияния радиостанций на события в Дагестане и Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радиостанции «Голоса Америки» начали транслировать музыку вместо новостей из-за сокращений в Агентстве США по глобальным медиа. Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подтвердила получение уведомления о прекращении финансирования от правительства США.

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    16 марта 2025, 18:57 • Новости дня
    Глава Пентагона пообещал «беспощадные» удары по хуситам

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные удары по хуситам в Йемене будут продолжаться до прекращения атак на гражданские и военные суда в Красном море, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Хегсет в интервью на канале Fox News в программе Sunday Morning Futures заявил, что удары США по хуситам нацелены на «свободу судоходства и восстановление сдерживания», сообщает Bloomberg.

    «В ту минуту, когда хуситы скажут: «Мы прекратим стрелять по вашим кораблям, мы прекратим стрелять по вашим беспилотникам», эта кампания закончится. Но до тех пор она будет беспощадной», – подчеркнул он.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене.

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    17 марта 2025, 17:46 • Новости дня
    Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Трампа
    Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Трампа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сообщил о подготовке к телефонному разговору Владимира Путина с американским лидером, передает ТАСС. Основными темами обсуждения станут вопросы международной повестки, в том числе урегулирование конфликта на Украине.

    По словам Пескова, такие контакты, как разговор между Путиным и Трампом, могут быть согласованы в чрезвычайно короткие сроки.

    Ранее Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Песков подтвердил, что телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа действительно состоится.

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