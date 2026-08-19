Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?4 комментария
Глава Еврокомиссии заступилась за председателя МУС после санкций США
Фон дер Ляйен заступилась за председателя МУС после введения санкций США
Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о безоговорочной солидарности с председателем Международного уголовного суда Томоко Аканэ, в отношении которой Соединенные Штаты ввели ограничительные меры.
«Я и председатель Евросовета [Антониу Кошта] твердо стоим на стороне председателя МУС Томоко Аканэ и чиновников этой структуры, которые выполняют свою работу», – подчеркнула глава Еврокомиссии, передает ТАСС.
Она назвала деятельность инстанции «важнейшей» для международного правосудия. По словам фон дер Ляйен, для качественного выполнения своих обязанностей судьи обязаны действовать абсолютно независимо и не подвергаться какому-либо внешнему давлению. Вслед за ней аналогичную позицию в соцсетях озвучил глава Европейского совета Антониу Кошта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США ввело санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ.
Представители инстанции осудили данные ограничительные меры.