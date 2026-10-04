Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Песков: Россия не угрожает Европе учениями в Челябинской области
Песков заявил об отсутствии угрозы Европе из-за учений в Челябинской области
Россия не угрожает Европе военными учениями на полигоне Чебаркульский в Челябинской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, военным строительством занимаются абсолютно все. Здесь также элемент ОДКБ – международное военное сотрудничество», – заявил Песков в ответ на вопрос, не угрожает ли Россия учениями Европе, передает РИА «Новости».
В пятницу президент Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» и сопряженными с ними командно-штабными учениями «Взаимодействие-2026». После учений президент пообщался с военными атташе разных стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военные заманили условного противника в «огневой мешок» на учениях «Центр-2026». В пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026».