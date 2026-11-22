Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.4 комментария
В церкви в Баварии 19 человек отравились угарным газом
В церкви в Германии 19 человек отравились угарным газом
В германской общине Бад-Грененбах как минимум 19 человек пострадали от отравления угарным газом из-за неисправной системы отопления в местной церкви.
В германском регионе Альгой в федеральной земле Бавария произошел инцидент, в результате которого прихожане получили отравление угарным газом, передает ТАСС со ссылкой на портал Focus-online.
Происшествие случилось в общине Бад-Грененбах. По предварительным данным, причиной стала неисправность системы отопления в здании церкви. В настоящее время четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
В районе развернута масштабная спасательная операция с участием пожарных расчетов, сотрудников полиции и экстренных служб. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Правоохранительные органы выясняют точные причины случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца прокуратура Ростовской области начала проверку после обнаружения тел четырех человек с признаками отравления угарным газом в Батайске.
В прошлом месяце Следственное управление СК по Ингушетии назвало неисправность оборудования возможной причиной отравления шести человек.