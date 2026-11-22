Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.4 комментария
МИД Словакии счел переоцененным влияние «коалиции желающих» на конфликт
Глава МИД Словакии Бланар назвал переоцененной «коалицию желающих» по Украине
Способность «коалиции желающих» повлиять на конфликт на Украине переоценена, а присутствие французских военных не способствует миру, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
По его словам, способность «коалиции желающих» каким-либо образом повлиять на украинский конфликт переоценена, передает РИА «Новости».
«Сейчас обнаружилось, что французские военные находятся на территории Украины. Думаете, это поспособствовало переговорам? Я думаю, что нет. Другими словами, способность «коалиции желающих» переоценена», – заявил Бланар в эфире телеканала TA3.
Министр отметил, что Словакия не входит в эту коалицию, однако представитель республики присутствует на встречах в качестве наблюдателя.
По мнению главы ведомства, выводы, принимаемые по итогам заседаний членов «коалиции желающих», в основном дублируют уже утвержденные Европейским союзом решения. Бланар подчеркнул, что в подобном дублировании нет никакой дополнительной ценности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр республики Роберт Фицо заявил об отказе Словакии от участия в кредите для Украины на сумму 45 млрд евро.
В среду глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро объяснил отказ кабмина запрашивать у парламента разрешение на отправку военных обучением украинских солдат вдали от фронта.
Летом Фицо заверил в нежелании Братиславы становиться членом «коалиции желающих».