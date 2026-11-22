19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.11 комментариев
Словакия отказалась участвовать в новом кредите ЕС для Украины
Словакия не намерена принимать участие в кредите для Украины на сумму 45 млрд евро, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
«Нас ждет серьезная дискуссия не только о бюджете Европейского союза на 2028-2034 годы, но и дискуссия о новом кредите на 45 млрд для Украины. Как вы знаете, Словакия не участвовала в первом кредите на 90 млрд, так же мы хотим поступить и сейчас, хотя нас политически шантажируют соединением этого кредита с бюджетом Евросоюза», – приводит слова Фицо РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Киев не сможет заплатить по долгам.
«Это не кредиты, это дары», – добавил политик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за нежелания всех стран поддерживать финансирование Украины.
Премьер-министр Словакии заявил о бесполезности нового европейского кредита на 70 млрд евро для урегулирования конфликта на Украине и о риске затягивания этого конфликта.
Премьер-министр Словакии сообщил об угрозах ряда европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за ее отказа поддерживать выделение кредита Украине.