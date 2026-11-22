Tекст: Дарья Григоренко

«Нас ждет серьезная дискуссия не только о бюджете Европейского союза на 2028-2034 годы, но и дискуссия о новом кредите на 45 млрд для Украины. Как вы знаете, Словакия не участвовала в первом кредите на 90 млрд, так же мы хотим поступить и сейчас, хотя нас политически шантажируют соединением этого кредита с бюджетом Евросоюза», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Киев не сможет заплатить по долгам.

«Это не кредиты, это дары», – добавил политик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за нежелания всех стран поддерживать финансирование Украины.

Премьер-министр Словакии заявил о бесполезности нового европейского кредита на 70 млрд евро для урегулирования конфликта на Украине и о риске затягивания этого конфликта.

Премьер-министр Словакии сообщил об угрозах ряда европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за ее отказа поддерживать выделение кредита Украине.