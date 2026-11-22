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Астрономы назвали маловероятными мощные вспышки на Солнце до конца года
ИКИ РАН: На Солнце маловероятны мощные вспышки до конца года
Мощные вспышки на Солнце до конца года маловероятны, поскольку ситуация на звезде остается спокойной уже пару месяцев, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«Всплески солнечной активности, которые сейчас происходят, последние пару месяцев формируют лишь средние вспышки. Последняя вспышка уровня X на Солнце была еще в июле. Поэтому если бы нужно было поставить деньги, то я бы советовал ставить их на то, что год так и закончится спокойно», – заявил Богачев РИА «Новости».
Он уточнил, что на горизонте нескольких недель солнечная активность плохо поддается прогнозированию. В связи с этим спокойный сценарий гораздо более вероятен, но в целом на Солнце «может быть что угодно».
Богачев напомнил о ситуации в 2017 году, когда плавный спад активности к минимуму шел на протяжении трех лет, а в сентябре произошла самая крупная серия вспышек десятилетия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Солнце зафиксировали вторую по мощности за ноябрь вспышку балла M2.4.
В тот же день на Земле произошла магнитная буря небольшой мощности.
Ранее мощная вспышка на Солнце спровоцировала самую сильную магнитную бурю за два месяца.