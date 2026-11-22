ИКИ РАН: На Солнце маловероятны мощные вспышки до конца года

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Всплески солнечной активности, которые сейчас происходят, последние пару месяцев формируют лишь средние вспышки. Последняя вспышка уровня X на Солнце была еще в июле. Поэтому если бы нужно было поставить деньги, то я бы советовал ставить их на то, что год так и закончится спокойно», – заявил Богачев РИА «Новости».

Он уточнил, что на горизонте нескольких недель солнечная активность плохо поддается прогнозированию. В связи с этим спокойный сценарий гораздо более вероятен, но в целом на Солнце «может быть что угодно».

Богачев напомнил о ситуации в 2017 году, когда плавный спад активности к минимуму шел на протяжении трех лет, а в сентябре произошла самая крупная серия вспышек десятилетия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Солнце зафиксировали вторую по мощности за ноябрь вспышку балла M2.4.

В тот же день на Земле произошла магнитная буря небольшой мощности.

Ранее мощная вспышка на Солнце спровоцировала самую сильную магнитную бурю за два месяца.