Фальков заявил о неизбежной трансформации высшего образования из-за ИИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Развитие технологий должно привести к изменениям в системе высшего образования, считает глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, его слова приводит РИА «Новости».

Министр убежден, что появление искусственного интеллекта ломает привычные представления о преподавании.

«То, как мы преподаем, как у нас устроен учебный процесс, на что мы опираемся, когда готовим домашнее задание, наши контрольные измерительные материалы, все это должно измениться в связи с тем, что появился искусственный интеллект. Он, скажу банальные вещи, он ломает представление обо всем этом. Но как выстроить этот новый учебный процесс в университете по-другому, не знает пока никто», – отметил Фальков на международном форуме HREXPO PRO Людей.

Ранее министр подчеркивал, что выпускники отечественных вузов стали чаще использовать нейросети при написании дипломных работ. В частности, студенты активно применяют технологии искусственного интеллекта для подготовки введения и заключения своих исследований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков спрогнозировал отмену классических дипломных работ из-за повсеместного внедрения нейросетей.

В конце апреля министр заявил о планах распространения успешных практик применения искусственного интеллекта на все учебные заведения страны.