Казахстан ввел визу для «новых кочевников»

Казахстан ввел визу Neo Nomad для удаленных работников

Tекст: Валерия Городецкая

Виза Neo Nomad позволяет иностранным туристам, работающим удаленно, находиться в Казахстане до года при условии подтвержденного дохода не менее 3 тыс. долларов и наличия медицинской страховки, передает ТАСС. Она введена по поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Отмечается, что визовый режим был разработан с учетом международного опыта более 50 стран, внедривших подобные программы после пандемии коронавируса.

Для получения визы Neo Nomad иностранные граждане должны подтвердить стабильный доход не менее 3 тыс. долларов за пределами Казахстана, а также предоставить медицинскую страховку и справку о несудимости. Виза ориентирована на специалистов, работающих удаленно в таких сферах, как программирование, маркетинг, финансы, консалтинг, дизайн и электронная коммерция.

Министерство туризма рассчитывает, что экономический эффект от внедрения нового визового режима превысит 3 млрд тенге, что составляет около 6,8 млн долларов, ежегодно.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия и Кувейт рассмотрят упрощение визового режима и расширения количества прямых авиарейсов.