Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.10 комментариев
Казахстан ввел визу для «новых кочевников»
Казахстан ввел визу Neo Nomad для удаленных работников
В Казахстане введена новая виза Neo Nomad, предназначенная для так называемых современных кочевников, сообщили в министерстве туризма и спорта страны.
Виза Neo Nomad позволяет иностранным туристам, работающим удаленно, находиться в Казахстане до года при условии подтвержденного дохода не менее 3 тыс. долларов и наличия медицинской страховки, передает ТАСС. Она введена по поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева.
Отмечается, что визовый режим был разработан с учетом международного опыта более 50 стран, внедривших подобные программы после пандемии коронавируса.
Для получения визы Neo Nomad иностранные граждане должны подтвердить стабильный доход не менее 3 тыс. долларов за пределами Казахстана, а также предоставить медицинскую страховку и справку о несудимости. Виза ориентирована на специалистов, работающих удаленно в таких сферах, как программирование, маркетинг, финансы, консалтинг, дизайн и электронная коммерция.
Министерство туризма рассчитывает, что экономический эффект от внедрения нового визового режима превысит 3 млрд тенге, что составляет около 6,8 млн долларов, ежегодно.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия и Кувейт рассмотрят упрощение визового режима и расширения количества прямых авиарейсов.