По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Подозреваемый в убийстве подростка в кинотеатре Приморья оказался пьян
СК: Подозреваемый в убийстве школьника в Приморье был пьян
Мужчина, подозреваемый в убийстве школьника в кинотеатре в Приморском крае, в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в региональном следственном управлении СК.
«(Мужчина медосвидетельствование) прошел. В опьянении», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».
Школьник был убит во вторник в одном из кинотеатров Приморья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду источник сообщал, что убитый в кинотеатре подросток воспитывался в многодетной семье.
Во вторник 42-летний местный житель в ходе конфликта ударил 16-летнего юношу ножом в грудь.