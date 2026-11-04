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Убитый в Приморье школьник воспитывался в семье с семью детьми
Убитый мужчиной в кинотеатре в Приморье школьник рос в семье с семью детьми
Подросток, убитый мужчиной в кинотеатре города Большой Камень Приморского края, воспитывался в многодетной семье, сообщил источник в региональных правоохранительных органах.
В семье погибшего воспитывались семь детей, сказал собеседник РИА «Новости».
По данным краевого Минздрава, инцидент произошел в городе Большой Камень. Подросток получил удар ножом в сердце и скончался до приезда скорой помощи.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что мужчина напал на 16-летнего школьника в кинотеатре в ходе конфликта, когда подросток пытался спастись. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник житель города Большой Камень ударил ножом в грудь 16-летнего подростка.
В сентябре суд в Приморье приговорил 15-летнего юношу к воспитательной колонии за смертельное избиение мужчины.
Летом арестованный в Приморском крае подросток заявил об убийстве школьницы.