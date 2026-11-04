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Володин назвал сплоченность основой побед и успеха России
Володин: Сплоченность и любовь к Родине объединяют нас
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем народного единства и заявил, что консолидация общества помогает противостоять вызовам и угрозам.
Сплоченность общества является основой побед и успеха России, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе «Макс».
«Наша сплоченность, любовь к родине, бережное отношение к общей истории и культуре на протяжении веков объединяют нас. Сегодня это помогает нам противостоять вызовам и угрозам. Преодолевая трудности, мы становимся сильнее!» – заявил Володин, поздравляя граждан с Днем народного единства.
Этот праздник ежегодно отмечают в России 4 ноября в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев также поздравил россиян с Днем народного единства.
Во вторник жизнь российского общества сравнили с симфонией народов и культур.
В августе Володин назвал государственный флаг главным символом единства народа.