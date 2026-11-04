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Участники программы «Время героев» назвали сплоченность залогом победы России
Участники программы «Время героев» заявили, что День народного единства символизирует сплоченность граждан России перед вызовами.
День народного единства является праздником общей веры в силу страны и ее будущее, считают участники программы «Время героев». Они подчеркивают, что он символизирует сплоченность народов России перед вызовами, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Я хирург и каждый день вижу, как хрупка человеческая жизнь и как важна сплочённость перед лицом испытаний. В годы специальной военной операции единство стало нашей ежедневной реальностью: врачи, медсёстры, волонтёры и семьи делают общее дело, и этот труд служит надёжным тылом для наших бойцов», – заявила герой СВО, хирург, выпускница Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, участница второго потока программы «Время героев» Юлия Муллагалиева.
Кавалер трех орденов Мужества, участник второго потока программы «Время героев» Денис Камалетдинов отметил, что единство общества и армии служит главным щитом государства. По его словам, четыре века назад ополчение Минина и Пожарского доказало, что сплоченность народа является залогом победы страны.
«В одном строю стояли бойцы самых разных национальностей из всех регионов России, объединенные одной целью и одной присягой. Из этого рождается боевое братство – оно проверено боем и понятно каждому солдату. Как отмечает президент Владимир Путин, сплочённость народа – опора всех наших побед. Сегодня, как и столетия назад, единство общества и армии – наш главный щит. Вместе мы отстоим будущее России», – сказал Камалетдинов.
Герой России, заместитель губернатора Еврейской автономной области, участник второго потока программы «Время героев» Олег Джафаров подчеркнул, что сила страны возрастает многократно, когда представители разных регионов и профессий объединены любовью к Родине. Он добавил, что взаимная поддержка и преданность родному краю делают государство сильным.
«Когда в одном строю стоят представители разных регионов и профессий, объединённые общей целью и любовью к Родине, сила страны возрастает многократно. Именно это братство куёт будущее России. Владимир Владимирович Путин постоянно говорит, что единство народа – главный ресурс развития страны. Служа Родине в Правительстве региона, я каждый день вижу это братство в деле. Пусть праздник напомнит каждому: взаимная поддержка и преданность родному краю делают Россию сильной», – заявил Джафаров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре выпускники программы «Время героев» Мария Мусатова и Евгений Чинцов отметили важность Дня воинской славы для сплочения страны.