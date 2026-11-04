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Полицейские в США попали под обстрел при попытке взломать дверь дома
AP: Три человека стали жертвами перестрелки в американском штате Вашингтон
Шериф округа Спокан Джон Ноуэлс сообщил о гибели трех человек в результате перестрелки в американском штате Вашингтон.
В штате Вашингтон произошла стрельба, жертвами которой стали три человека, в том числе сам подозреваемый, пишет Associated Press.
Сотрудники полиции прибыли к дому после сообщения местной жительницы, что в нее выстрелил брат. «Сотрудники спецподразделения и помощники шерифа подошли к дому, попытались взломать дверь и попали под обстрел», – заявил Джон Ноуэлс.
Ответным огнем правоохранители смогли прикрыть эвакуацию раненых коллег. Двое сотрудников спецподразделения доставлены в больницу в критическом состоянии. Пострадавшую женщину также госпитализировали, передает РИА «Новости».
Местные власти пока не раскрывают имена погибших и продолжают выяснять обстоятельства произошедшего инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канал NBC сообщил об одном погибшем и шести пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в Калифорнии.
В прошлом месяце в американском Орегоне подросток убил четверых человек в младшей школе.
В августе жертвами стрельбы в Твин-Фоллсе стали три человека.