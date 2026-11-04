Полицейские в США попали под обстрел при попытке взломать дверь дома

AP: Три человека стали жертвами перестрелки в американском штате Вашингтон

Tекст: Мария Иванова

В штате Вашингтон произошла стрельба, жертвами которой стали три человека, в том числе сам подозреваемый, пишет Associated Press.

Сотрудники полиции прибыли к дому после сообщения местной жительницы, что в нее выстрелил брат. «Сотрудники спецподразделения и помощники шерифа подошли к дому, попытались взломать дверь и попали под обстрел», – заявил Джон Ноуэлс.

Ответным огнем правоохранители смогли прикрыть эвакуацию раненых коллег. Двое сотрудников спецподразделения доставлены в больницу в критическом состоянии. Пострадавшую женщину также госпитализировали, передает РИА «Новости».

Местные власти пока не раскрывают имена погибших и продолжают выяснять обстоятельства произошедшего инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канал NBC сообщил об одном погибшем и шести пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в Калифорнии.

В прошлом месяце в американском Орегоне подросток убил четверых человек в младшей школе.

В августе жертвами стрельбы в Твин-Фоллсе стали три человека.