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Беженка из Константиновки назвала Украину дурдомом из-за Зеленского
Беженка из Константиновки назвала Украину дурдомом
Беженка из Константиновки Инна Ширедкова рассказала, что многие жители подконтрольной ВСУ части Донбасса симпатизируют России, а Украину назвала «дурдомом» из-за Владимира Зеленского.
Многие жители подконтрольной ВСУ части Донбасса больше симпатизируют России, передает ТАСС слова беженки из Константиновки Инны Ширедковой.
«Такого дурдома, как на Украине, мне кажется, нигде нет с таким президентом, с этим клоуном. По-другому никак не назовешь. Россия всегда была ближе по духу всему Донбассу, если честно. Сильно бесил украинский язык, если честно», – рассказала она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные организовали эвакуацию мирного населения из города с помощью беспилотников. Ширедкова сообщила, что жители Константиновки ждали наступления тумана, чтобы дроны ВСУ не могли атаковать беженцев во время выхода из города.
Косачев заявил о пребывании Украины в состоянии полураспада из-за политических амбиций Владимира Зеленского.