Премьер Украины призвал бизнес подготовиться к худшему сценарию

Премьер Украины Корецкий призвал бизнес подготовиться к худшему сценарию

Tекст: Елизавета Шишкова

Многие украинские бизнесмены продолжают надеяться, что их отрасль не пострадает от российских ударов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские агентства. Глава правительства посоветовал не исходить из этих ожиданий.

«Я бы очень просил и рекомендовал мыслить исходя из самого критического сценария развития событий», – заявил Корецкий.

Политик призвал представителей бизнеса заранее продумать использование альтернативных производственных площадок. Он подчеркнул, что лучше быть готовым к трудностям заранее, чем внезапно оказаться в непредвиденной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о введении мобилизационных планов для предприятий с условием регулярной отправки части работников в армию.

В середине месяца бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рекомендовал согражданам покинуть крупные города и запастись дровами.

В прошлом месяце премьер-министр Украины заявил о переходе к режиму максимальной экономии бюджетных средств.