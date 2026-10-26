Как бороться с медвежьей напастью

СМИ сообщают о войне между роботами и медведями, которая разворачивается сейчас в Японии.

Местные власти пытаются отслеживать передвижения животных с помощью подключенного к видеокамерам искусственного интеллекта. Против косолапых, которые представляют опасность для людей, направляют беспилотники со жгучим перцовым спреем. А возле жилья установили искусственных механических волков с устрашающими мордами, похожими на изображения средневековых японских демонов.

В этой борьбе пока побеждают медведи. Чуткие звери легко обходят камеры и уклоняются от жужжащих дронов. Японцы тестировали беспилотники на рабочих, которых зачем-то ставили на четвереньки и наряжали в медвежьи костюмы. Однако животные не ждут, пока их обольют сверху гадостью. Заслышав необычные звуки, они убегают под покров леса. Жутковатые робоволки не производят на них вообще никакого впечатления. Судя по всему, природа берет вверх над кибертехнологиями нового поколения.

Рост популяции бурого медведя отмечается сейчас на огромном пространстве – от Токио до Бухареста. Эти крупные звери, которых недавно можно было встретить преимущественно в тайге, попадаются людям на глаза буквально повсюду. Случайные прохожие снимают мишек на видео, которые мгновенно расходятся в соцсетях, попадая в популярные новостные каналы. И создается впечатление, что медведи стали обычным явлением в современных селах и городах.

Главной причиной увеличения медвежьего поголовья является резкое сокращение охоты. Люди больше не добывают хищника ради шкуры и мяса, а охотничья культура выходит в XXI веке из моды – поскольку считается в наши дни негуманным занятием. Фотографии с убитым зверем больше не признак мужества. Более того, как правило, такие снимки собирают в соцсетях кучу негативных комментариев.

Меняется и медведь. В условиях урбанизации он становится синантропным – то есть привыкает жить и питаться рядом с населенными пунктами. Он кормится на дорогах, на свалках и теряет страх перед человеком. Тем более что многие туристы любят подкармливать на обочине милых медвежат, которые вырастают потом в огромных зверей и по привычке идут за едой к человеку.

Ситуация с медведем на самом деле не уникальна. То же самое произошло в наши дни со многими другими животными, которые давно перестали считаться редкостью и экзотикой. Лисица конкурирует на окраинах мегаполисов с кошками и собаками, практически истребленный бобр снова стал обычным жителем рек и ручьев, наряду с оленем, лосем и кабаном. Прежний ареал различных видов стремительно восстанавливается, и ситуация с медведями всего лишь отражает эту тенденцию.

Между тем медведь – грозный хищник. Достаточно напомнить, что предки германцев, славян и балтов табуировали его древнее индоевропейское название, однокоренное с латинским ursus и греческим arktos – заменив его на описательные эвфемизмы: бурый, медоед и лизун. И это табу появилось именно из страха перед могущественным хозяином леса.

Нападения медведей отражены в исторических преданиях. Основание Ярославля связывается с легендой о Ярославе Мудром, который вступил в бой с «превеликою медведицей, сам один». А царь Алексей Михайлович попал в похожую ситуацию под Звенигородом, во время охоты возле пещеры преподобного Саввы. Другими словами, эти звери представляли опасность даже для хорошо подготовленных и вооруженных людей, которые занимались охотой с самого детства.

Бурый медведь является самым крупным хищником Европы, уступая в Азии только своему белому собрату (кстати, слово «Арктика» – от того же греческого слова arktos, то есть «медведь»). Несмотря на свой добродушный вид, он может представлять для человека смертельную опасность. Мягкая, как у кошки, лапа, оснащенная длинными когтями, способна нанести одним ударом тяжелые травмы. При этом медведь только кажется неуклюжим – он способен быстро бежать, ловко лазает по деревьям, отлично плавает. А главное, ощущает себя полновластным хозяином на своей охотничьей территории и зачастую совершенно не боится присутствия человека.

На Чукотке мы видели медведя, который захватил под свой контроль небольшой остров Меркинкан, разоряя гнезда птиц-топорков и отпугивая проживающих на берегу эскимосов. На Камчатке большой медведь спокойно рыбачил рядом с нами на берегу реки Большой, не обращая на людей никакого внимания. А на Кунашире я как-то снял двухгодовалого пестуна, который ломился через ограду на участок местного жителя, отгонявшего хищника при помощи оказавшейся кстати бензопилы.

По данным Министерства природы, популяция бурого медведя в России оценивается сейчас в 308 тыс. особей – хотя еще сравнительно недавно, в 2008 году, в стране было отмечено 168,8 тыс. зверей. Эти цифры указывают на устойчивый рост численности хищников. В настоящее время они постепенно восстанавливают свой исторический ареал, распространявшийся когда-то на всю лесную зону России, вплоть до западных областей, где медведь по-прежнему остается редким. В Московском регионе сегодня обитают около 80 косолапых, которых охраняет областная Красная книга. А в соседней Тверской области популяция медведей составляет сегодня до пяти тысяч особей.

Медвежий кризис отмечается сейчас повсеместно, но самая сложная ситуация сложилась сегодня в Японии, где ставят эксперименты, описанные в американской газете.

Жители японской глубинки привыкли отпугивать медведей дедовскими способами, с помощью судзу-синава – специальных колокольчиков, которые носили с собой в лес. Однако звери больше не реагируют на дребезжащие звуки. За минувший год от нападения медведей пострадали 238 японцев, а 13 человек погибли. Японские власти отреагировали на эти события радикальными методами, направив в леса «расстрельные команды» охотников. И начиная с апреля они убили почти 14 тысяч медведей.

В Румынии, где обитают около 13 тыс. бурых медведей, также делают ставку на охотников. В прошлом году медведь задрал на Трансфэгэрашском шоссе итальянского туриста, который неосмотрительно попытался сделать с ним селфи. Этим летом хищник убил в румынских Карпатах местного жителя, а совсем недавно медведица оторвала крыло у проезжавшего по трассе автомобиля – посчитав, что он угрожает ее потомству. И после этого в румынском парламенте проголосовали за массовый отстрел косолапых.

Охотоведы предостерегают от бесконтрольного отстрела хищных животных – они считают, что в «медвежьей политике» нужно соблюдать строгий рациональный баланс. По мнению специалистов, для решения медвежьей проблемы мало направить в леса стрелков и недостаточно применения технических инноваций. Необходимо проводить комплексные меры, включая ликвидацию стихийных мусорных свалок и разъяснительную работу среди несознательных людей, которые бездумно кормят хищников на дорогах. И развивать культуру природопользования, обучая граждан правильному взаимодействию с окружающей средой, которое нельзя заменить внедрением ИИ-технологий.

Но вся эта медвежья история заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы. Потому что вслед за милыми зайчиками в городской черте появляются тоже по-своему милые, но крупные и опасные мишки.

Процессы всеобщей урбанизации и туристическое освоение огромных диких пространств тоже имеют на практике немало противоречивых последствий. Человек старается быть поближе к природе. Но когда она начинает ломиться к нему в дверь в виде косолапого хищника, дело принимает совсем другой оборот. Заставляя вспомнить старый анекдот – о том, что человек и медведь по-разному понимают выражение «завтрак туриста».