  • Новость часаПри атаке дрона на поезд Анапа – Москва пострадали пять пассажиров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как бороться с медвежьей напастью
    26 октября 2026, 08:40 Мнение

    Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    Андрей Манчук Андрей Манчук

    политолог

    Британия осознала утрату роли мировой державы
    Вучич: Новые власти Сербии введут санкции против России
    Маск назвал спутники Starlink законной целью ответного удара России
    Самолет Як-130М получил комплекс активной защиты

    СМИ сообщают о войне между роботами и медведями, которая разворачивается сейчас в Японии.

    Местные власти пытаются отслеживать передвижения животных с помощью подключенного к видеокамерам искусственного интеллекта. Против косолапых, которые представляют опасность для людей, направляют беспилотники со жгучим перцовым спреем. А возле жилья установили искусственных механических волков с устрашающими мордами, похожими на изображения средневековых японских демонов.

    В этой борьбе пока побеждают медведи. Чуткие звери легко обходят камеры и уклоняются от жужжащих дронов. Японцы тестировали беспилотники на рабочих, которых зачем-то ставили на четвереньки и наряжали в медвежьи костюмы. Однако животные не ждут, пока их обольют сверху гадостью. Заслышав необычные звуки, они убегают под покров леса. Жутковатые робоволки не производят на них вообще никакого впечатления. Судя по всему, природа берет вверх над кибертехнологиями нового поколения.

    Рост популяции бурого медведя отмечается сейчас на огромном пространстве – от Токио до Бухареста. Эти крупные звери, которых недавно можно было встретить преимущественно в тайге, попадаются людям на глаза буквально повсюду. Случайные прохожие снимают мишек на видео, которые мгновенно расходятся в соцсетях, попадая в популярные новостные каналы. И создается впечатление, что медведи стали обычным явлением в современных селах и городах.

    Главной причиной увеличения медвежьего поголовья является резкое сокращение охоты. Люди больше не добывают хищника ради шкуры и мяса, а охотничья культура выходит в XXI веке из моды – поскольку считается в наши дни негуманным занятием. Фотографии с убитым зверем больше не признак мужества. Более того, как правило, такие снимки собирают в соцсетях кучу негативных комментариев.

    Меняется и медведь. В условиях урбанизации он становится синантропным – то есть привыкает жить и питаться рядом с населенными пунктами. Он кормится на дорогах, на свалках и теряет страх перед человеком. Тем более что многие туристы любят подкармливать на обочине милых медвежат, которые вырастают потом в огромных зверей и по привычке идут за едой к человеку.

    Ситуация с медведем на самом деле не уникальна. То же самое произошло в наши дни со многими другими животными, которые давно перестали считаться редкостью и экзотикой. Лисица конкурирует на окраинах мегаполисов с кошками и собаками, практически истребленный бобр снова стал обычным жителем рек и ручьев, наряду с оленем, лосем и кабаном. Прежний ареал различных видов стремительно восстанавливается, и ситуация с медведями всего лишь отражает эту тенденцию.

    Между тем медведь – грозный хищник. Достаточно напомнить, что предки германцев, славян и балтов табуировали его древнее индоевропейское название, однокоренное с латинским ursus и греческим arktos – заменив его на описательные эвфемизмы: бурый, медоед и лизун. И это табу появилось именно из страха перед могущественным хозяином леса.

    Нападения медведей отражены в исторических преданиях. Основание Ярославля связывается с легендой о Ярославе Мудром, который вступил в бой с «превеликою медведицей, сам один». А царь Алексей Михайлович попал в похожую ситуацию под Звенигородом, во время охоты возле пещеры преподобного Саввы. Другими словами, эти звери представляли опасность даже для хорошо подготовленных и вооруженных людей, которые занимались охотой с самого детства.

    Бурый медведь является самым крупным хищником Европы, уступая в Азии только своему белому собрату (кстати, слово «Арктика» – от того же греческого слова arktos, то есть «медведь»). Несмотря на свой добродушный вид, он может представлять для человека смертельную опасность. Мягкая, как у кошки, лапа, оснащенная длинными когтями, способна нанести одним ударом тяжелые травмы. При этом медведь только кажется неуклюжим – он способен быстро бежать, ловко лазает по деревьям, отлично плавает. А главное, ощущает себя полновластным хозяином на своей охотничьей территории и зачастую совершенно не боится присутствия человека.

    На Чукотке мы видели медведя, который захватил под свой контроль небольшой остров Меркинкан, разоряя гнезда птиц-топорков и отпугивая проживающих на берегу эскимосов. На Камчатке большой медведь спокойно рыбачил рядом с нами на берегу реки Большой, не обращая на людей никакого внимания. А на Кунашире я как-то снял двухгодовалого пестуна, который ломился через ограду на участок местного жителя, отгонявшего хищника при помощи оказавшейся кстати бензопилы.

    По данным Министерства природы, популяция бурого медведя в России оценивается сейчас в 308 тыс. особей – хотя еще сравнительно недавно, в 2008 году, в стране было отмечено 168,8 тыс. зверей. Эти цифры указывают на устойчивый рост численности хищников. В настоящее время они постепенно восстанавливают свой исторический ареал, распространявшийся когда-то на всю лесную зону России, вплоть до западных областей, где медведь по-прежнему остается редким. В Московском регионе сегодня обитают около 80 косолапых, которых охраняет областная Красная книга. А в соседней Тверской области популяция медведей составляет сегодня до пяти тысяч особей.

    Медвежий кризис отмечается сейчас повсеместно, но самая сложная ситуация сложилась сегодня в Японии, где ставят эксперименты, описанные в американской газете.

    Жители японской глубинки привыкли отпугивать медведей дедовскими способами, с помощью судзу-синава – специальных колокольчиков, которые носили с собой в лес. Однако звери больше не реагируют на дребезжащие звуки. За минувший год от нападения медведей пострадали 238 японцев, а 13 человек погибли. Японские власти отреагировали на эти события радикальными методами, направив в леса «расстрельные команды» охотников. И начиная с апреля они убили почти 14 тысяч медведей.

    В Румынии, где обитают около 13 тыс. бурых медведей, также делают ставку на охотников. В прошлом году медведь задрал на Трансфэгэрашском шоссе итальянского туриста, который неосмотрительно попытался сделать с ним селфи. Этим летом хищник убил в румынских Карпатах местного жителя, а совсем недавно медведица оторвала крыло у проезжавшего по трассе автомобиля – посчитав, что он угрожает ее потомству. И после этого в румынском парламенте проголосовали за массовый отстрел косолапых.

    Охотоведы предостерегают от бесконтрольного отстрела хищных животных – они считают, что в «медвежьей политике» нужно соблюдать строгий рациональный баланс. По мнению специалистов, для решения медвежьей проблемы мало направить в леса стрелков и недостаточно применения технических инноваций. Необходимо проводить комплексные меры, включая ликвидацию стихийных мусорных свалок и разъяснительную работу среди несознательных людей, которые бездумно кормят хищников на дорогах. И развивать культуру природопользования, обучая граждан правильному взаимодействию с окружающей средой, которое нельзя заменить внедрением ИИ-технологий.

    Но вся эта медвежья история заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы. Потому что вслед за милыми зайчиками в городской черте появляются тоже по-своему милые, но крупные и опасные мишки.

    Процессы всеобщей урбанизации и туристическое освоение огромных диких пространств тоже имеют на практике немало противоречивых последствий. Человек старается быть поближе к природе. Но когда она начинает ломиться к нему в дверь в виде косолапого хищника, дело принимает совсем другой оборот. Заставляя вспомнить старый анекдот – о том, что человек и медведь по-разному понимают выражение «завтрак туриста».

    Другие материалы автора

    Главное
    После схода вагонов в Свердловской области загорелись семь цистерн
    ВСУ перебросили спецназ для диверсий в Сумской области
    МИД: Запад услышал сигнал Москвы об ответе на задержания судов
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США
    В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы
    Многодетная мать арестована в Москве за финансирование терроризма
    Тиль Швайгер снялся в российско-белорусском триллере

    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг

    Российский флаг становится все привлекательнее для торгового флота. Около сотни крупнотоннажных судов сменили иностранную юрисдикцию на отечественную, заявил вице-премьер Андрей Никитин. Почему раньше эти суда ходили под флагами далеких Панамы и Либерии, а теперь все чаще предпочитают российский флаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия осознала утрату роли мировой державы

    Британская The Telegraph допустила, что на гипотетической встрече лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне может обсуждаться раздел сфер влияния в мире. Газета провела параллель с Ялтинской конференцией 1945 года, отметив, что место Британии среди держав, определяющих мировое устройство, теперь занимает Китай. Почему Лондон, активно вовлеченный в украинский конфликт, утратил влияние на мировую политику и рискует остаться за бортом переговоров о будущем Европы? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации