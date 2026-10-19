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    Почему сейчас надо говорить о Кубе

    @ David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press

    19 октября 2026, 08:50 Мнение

    Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    Андрей Манчук Андрей Манчук

    политолог

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    В последнее время мы мало слышим о Кубе, которая внезапно пропала с радаров глобальных телеканалов и передовиц международных изданий. Хотя с начала нынешнего года кубинская тематика была у всех на слуху. Потому что западные информагентства систематически нагнетали вокруг Острова свободы пропагандистскую истерию.

    В феврале американцы установили вокруг Кубы режим топливной блокады, полностью лишив ее возможности экспортировать нефть и нефтепродукты. Это спровоцировало тяжелый энергетический кризис. Гавана осталась без света – электричество не подавали даже в родильные дома и больницы. В Вашингтоне объявили, что на острове вот-вот произойдет «смена режима», и эту новость сразу подхватили сетевые эксперты, болезненно зависимые от западной информационной повестки.

    Постсоветские блогеры поспешили похоронить Кубу заживо, заявляя, что она капитулирует перед Америкой уже завтра – или, в крайнем случае, послезавтра. Причем об этом говорили как о решенном деле, прикидывая возможные кандидатуры на пост кубинского генерал-губернатора, который будет управлять островом от имени Вашингтона – с благословения Марко Рубио и в интересах корпоративного бизнеса.

    Пикейные жилеты из Telegram занялись дележом кубинских национальных богатств, рассуждая о том, какие американские компании будут приватизировать местную экономику после смены государственной власти. Все это напоминало знаменитую сцену из фильма «Крестный отец», где мафиози Мейер Лански нарезал ножом праздничный торт с контурами Кубы – одаривая его кусками других американских бандитов, которые фактически владели этим островом до победы Фиделя Кастро.

    Однако энергетический блицкриг провалился. Куба пережила тотальный блэкаут, и пропаганда сменила свою пластинку. В западных медиа пошли ничем не подтвержденные разговоры о том, что американцы договариваются с представителями кубинского руководства – чтобы заменить несговорчивого президента Мигеля Диас-Канеля на более покладистых политиков, готовых принять любые условия Вашингтона.

    А когда стало ясно, что таких квислингов не нашлось, в Белом доме заговорили про силовой сценарий, анонсируя открытую интервенцию против Кубы.

    Американские журналисты сообщили, что Пентагон подготовил для высадки на ее берега специальное подразделение, составленное из элитных коммандос, которое легко преодолеет сопротивление защитников острова. Однако фиаско в Персидском заливе продемонстрировало миру реальный уровень боеспособности американской армии. И в итоге американцы не решились атаковать Кубу – чтобы не получить у себя по боком второй карибский Иран.

    После этого Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    Белый дом больше не повторяет заявления о предстоящей «смене режима», чтобы не напоминать о своем провале накануне предстоящих промежуточных выборов в США. Потому что попытка взять Гавану с наскока, на которую делали ставку представители американского руководства, потерпела явную неудачу – пускай и не столь заметную на фоне более серьезных проблем, возникших у Белого дома на Ближнем Востоке.

    Рассказывая про последние события на Кубе, американцам пришлось бы признать, что Мигель Диас-Канель и Рауль Кастро много сделали для того, чтобы удержать ситуацию под контролем, преодолевая последствия энергетического кризиса, спровоцированного американской блокадой.

    Кубинцы увеличили размеры национальной нефтедобычи и увеличили долю возобновляемых источников энергии – до четверти от общей энергетической генерации острова. По данным президента страны, на кубинской территории развернули 144 солнечные электростанции. Они питают основные объекты критической инфраструктуры, включая водопроводы – чтобы снабжать людей водой в случае вынужденной остановки теплоэлектростанций.

    В стране провозгласили «курс на солнце», и солнечные батареи стали обычными в большинстве сельских кооперативов. В течение нынешнего года Гавана закупила на внешнем рынке солнечные элементы и модули на сумму 6,3 млн долларов – на 1000% больше, чем за весь 2025 год. Китай активно поставляет на остров оборудование для солнечных электростанций. Кроме того, кубинское руководство закупает китайские электромобили, которыми прежде всего укомплектовывают станции скорой помощи и больницы.

    Куба не только выживает – она продолжает развивать свою общедоступную медицину. Невзирая на то, что национальное здравоохранение серьезно пострадало от последствий экономического эмбарго.

    «Блокада – это не сухая статистика. Это реальная трагедия огромного масштаба, которая оборачивается отсутствием лекарств, невозможностью ремонта диагностического оборудования из-за нехватки запчастей, дефицитом реагентов для жизненно важных анализов и колоссальной нагрузкой на наших врачей, которые совершают настоящие чудеса, имея в распоряжении лишь то, что есть», – рассказала об этом представитель министерства здравоохранения Кубы Яхен Мария Помаре Перес.

    Куба объявила о создании первого совместного биофармацевтического предприятия с Россией. Оно разрабатывает передовые методы лечения онкологии, нейродегенеративных заболеваний и диабета – включая работу над терапевтической вакциной для лечения рака легких.

    Кубинские программисты работают над собственной системой искусственного интеллекта, прекрасно осознавая, что это имеет большое значение для будущего страны. Кубинские бейсбольные команды готовят лучших в мире спортсменов, которые обыгрывают американских профессионалов. Кубинские театры продолжают репетировать и работать даже во время блэкаутов, а Национальный балет Кубы только что завершил турне по России, представив в Мариинском театре «Жизель».

    Конечно, угроза Кубе никуда не исчезла. Никто не сомневается, что американцы собираются предпринять новые попытки подчинить себе непокорный остров – путем ужесточения блокады, внутреннего переворота или прямого вторжения.

    Вероятная победа бразильских правых во главе с кандидатом в президенты Флавиу Болсонару поможет Вашингтону дополнительно затянуть на шее у кубинцев экономическую удавку, поскольку Гавана останется без поддержки со стороны самой крупной латиноамериканской страны. И политическая ситуация в Карибском бассейне снова вступит в стадию резкого обострения.

    Тем не менее нам очень важно помнить о Кубе – рассказывая о том, что замалчивают американские и европейские медиа. Небольшая страна, бедная природными ресурсами и не располагающая сильной армией, десятилетиями противостоит могущественной империи. Кубу сто раз успели отпеть и похоронить. Однако она продолжает сопротивляться, выживая в исключительно тяжелых условиях, которые кажутся со стороны безнадежными.

    А этот опыт заслуживает того, чтобы о нем знали и говорили. 

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