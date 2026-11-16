Институт Бакли – некоммерческая организация, аффилированная с Йельским университетом – опросил учащихся колледжей, чтобы выяснить идеологические симпатии американской студенческой молодежи.

Итоги этого исследования шокировали представителей политического истеблишмента, вызвав озабоченные комментарии консерваторов и тревожные отклики либералов. Потому что, судя по их результатам, многие молодые американцы проголосовали бы сейчас не за условную Камалу Харрис или Дональда Трампа, а за Брежнева и Фиделя Кастро – если бы обнаружили их фамилии в избирательных бюллетенях.

47% опрошенных студентов согласились с утверждением: «хотя социалистические страны, такие как Куба и Советский Союз, не были идеальными, они предлагают лучшую экономическую модель, чем капиталистические страны, такие как Соединенные Штаты». 42% респондентов прямо заявили о том, что они предпочли бы жить при «социалистической системе». И только 28% молодых американцев по-прежнему сохраняют верность «американским рыночным ценностям» – что является минимальным показателем за всю историю подобных опросов.

Институт Бакли носит имя Уильяма Фрэнка Бакли–младшего – известного американского публициста, основателя журнала National Review, сторонника Рейгана и сотрудника ЦРУ, который всю жизнь боролся с Советским Союзом.

Бакли написал книгу, оправдывая антикоммунистическую охоту на ведьм, которую устроил в Америке сенатор Джозеф Маккарти – когда в Америке повсюду разыскивали «агентов Москвы», умудряясь обнаружить их даже в киностудиях Голливуда (тогда родился термин «маккартизм»). Он праздновал победу в холодной войне, считая это историческим приговором «обанкротившейся советской системе». А теперь американская молодежь открыто ностальгирует по советскому прошлому – напоминая, что история является ироничной и весьма насмешливой дамой.

Молодые образованные граждане США действительно демонстрируют определенный интерес к советской эпохе. Причины этого феномена являются на самом деле весьма прозрачными. И дело совсем не в том, что американским студентам нравится экзотическая советская эстетика, которая популярна в западных соцсетях, где часто постят шуточные картинки с изображениями кумачевых транспарантов, меховых шапок и ватных фуфаек.

Дело в том, что современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных и значимых показателей, отраженных в базовом социально-экономическом измерении. И сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

Молодые американцы до хрипоты спорят на цифровых платформах, изучая наследие «развитого социализма». Типичные истории советских студентов, которые бесплатно учились в вузах, а потом распределялись в разные уголки страны, получая при этом жилье, гарантированное медицинское обслуживание, «социальный пакет» и прочие гарантии со стороны государства – кажутся молодым американцам настоящей фантастикой, гораздо более удивительной, чем мечты о полете на другие планеты.

Практика государственного распределения студентов была когда-то коньком западных пропагандистов, рассказывавших на американских радиостанциях про «трудовое рабство», уготованное советским выпускникам.

Но прошли годы, и сейчас это воспринимается на Западе совсем по-другому. Ведь большая часть американских выпускников не может найти себе после университетов хорошо оплачиваемую работу – хотя бы для того, чтобы выплачивать кредиты за обучение. Социальная защита и трудовые права сведены в США к минимуму. А покупка собственного жилья – даже в ипотеку – является недоступной для абсолютного большинства юных американцев.

Результаты опроса Института Бакли отражают содержание дискуссий, которые проходят сегодня в американских университетах. Юные граждане США не идеализируют советское время, осознавая его проблемы и недостатки. Они вряд ли хотели бы «back in the U.S.S.R.» – как пел когда-то Пол Маккартни. Однако советский опыт, который до сих пор с энтузиазмом клеймят российские либералы, представляется молодым американцам важным и актуальным. И они знакомы с ним вовсе не так поверхностно, как может показаться издалека.

Популярный молодежный сериал «Очень странные дела» изобразил мрачную жизнь позднего СССР, показывая научную лабораторию на Камчатке, больше похожую на концентрационный лагерь или тюрьму. Но эта развесистая клюква неожиданно вызвала протесты среди зрителей в США.

Пользователи Reddit, проживающие в Аризоне и Мичигане, писали о том, что советские власти построили на Дальнем Востоке вполне благоустроенные современные города, публиковали снимки цветущих советских наукоградов, восхищаясь их архитектурой, мозаиками и парками. Антисоветская кинопропаганда получила в данном случае активный отпор – и этот пример можно считать довольно симптоматичным.

Блокадная Куба также является для американской молодежи не самым плохим примером. Майкл Мур – самый титулованный режиссер-документалист в мировой истории – снял ленту про мытарства американских граждан, которые пробираются в Гавану из Нью-Йорка, кружным путем, вопреки запретам Госдепа. Пробираются для того, чтобы получить медицинскую помощь, которая оказалась им дома не по карману. А проживающие во Флориде потомки кубинских мигрантов стараются устроить своих детей в Гаванский университет. Потому что он оказывается для них доступнее того же Йеля.

Опрос Института Бакли является хорошим послесловием к итогам американских промежуточных выборов, результаты которых могут показаться совершенно сенсационными. Демократы победили в Техасе, в Канзасе, в Миссисипи и на Аляске – в традиционных республиканских штатах, где они не выигрывали уже много десятилетий.

Американские комментаторы отмечают – дело не в том, что граждане США внезапно затосковали по Байдену или восприняли идеологическую повестку Демпартии. Настроения избирателей определяли не «культурные», а социальные факторы. Два года назад американцы поддержали Дональда Трампа, в надежде на обещанные им перемены. А сейчас они так же дружно отвернулись от Белого дома – потому что уровень жизни «широких народных масс» продолжает катиться вниз, а социальное неравенство в американском обществе достигло пиковых показателей.

«Американский народ, особенно избиратели Трампа, чувствуют себя преданными и злятся. Тарифы, сокращение льгот, рост стоимости жизни и, конечно, война в Иране, которая людям не нравилась – в основном потому, что она повлияла на стоимость бензина и продуктов. Выборы были явным выражением гнева и желания чего-то иного», – говорит об этом политолог Дженнифер Кавана в интервью Федору Лукьянову.

Торжество демократов неизбежно обернется для рядовых американцев еще одним разочарованием. Демпартия находится под контролем системных политиков, вроде Чака Шумера и Хакима Джеффриса, которые лоббируют интересы военно-промышленного комплекса США. Демократы критикуют «войны Дональда Трампа», но не собираются прекращать давление на Иран или Кубу. А при удобном случае они готовы прибегнуть к прямой агрессии – как это сделали в свое время Клинтон и Обама, разбомбив Югославию и разрушив до основания Ливию.

Представители демократического истеблишмента без труда договорятся с миллиардерами, которые уже переходят к ним из республиканского лагеря. Алекс Карп, один из основателей компании, причастной к убийству девочек в иранском Минабе, заявил, что всегда разделял «социалистические взгляды», выразив готовность спонсировать Демпартию на следующем выборном цикле. А это вызывает внутренние протесты, способные расколоть Демпартию изнутри.

Интерес к советскому прошлому, проявившийся сейчас среди американских студентов, выражает собой запрос на социальные перемены. Очень скоро они поймут, что демократы не заинтересованы в разрушении сложившего в Америке статус-кво, которое лишает будущего основную часть учащейся молодежи. И это может привести США к серьезным внутренним потрясениям.