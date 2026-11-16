Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.0 комментариев
МИД Китая анонсировал обсуждение мира лидерами России, США и КНР на АТЭС
МИД КНР: Лидеры РФ, США и Китая договорились обсудить мир на саммите АТЭС
Лидеры России, Китая и США планируют провести углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира и стратегической стабильности на предстоящем саммите АТЭС, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Стороны проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира во всем мире и обеспечения стратегической стабильности в отношениях между крупными державами», – цитирует Мао Нин РИА «Новости».
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва, Пекин и Вашингтон продолжают активную работу по организации трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС. Ожидается, что международный форум пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 18 по 19 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо предложил России, США и Китаю шаги для снижения ядерной угрозы на предстоящем саммите АТЭС.
В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонней встречи лидеров государств.
Администрация США допустила проведение переговоров глав стран на полях саммита в Шэньчжэне.