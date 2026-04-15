Китай успешно испытал крупный транспортный беспилотник HH-200

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай успешно провел испытание нового коммерческого крупногабаритного транспортного беспилотника HH-200, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC). Первый полет аппарата состоялся 15 апреля в 9.50 по местному времени на базе «Вэйнань» Центра летных испытаний гражданской авиации AVIC. Представители корпорации отметили: «Коммерческая беспилотная транспортная система HH-200... успешно завершила свой первый полет».

Во время испытания все системы HH-200 работали штатно, полет проходил стабильно, а общее техническое состояние беспилотника оценили как хорошее. По итогам полета беспилотник выполнил все намеченные маневры, что, по мнению разработчиков, стало заметным успехом для Китая в развитии коммерческих беспилотных транспортников большого размера.

Габариты HH-200 впечатляют: длина аппарата составляет 12,2 метра, размах крыла – 16,8 метра, высота – 3,7 метра. Объем грузового отсека равен 12 кубических метров с возможностью увеличения до 18 кубических метров, максимальная грузоподъемность – 1,5 тонны. Максимальная крейсерская скорость беспилотника достигает 310 километров в час, а дальность полета – 2,36 тыс. километров.

AVIC уже получила предварительный заказ на 20 новых беспилотников HH-200. В корпорации добавили, что планируют тесное сотрудничество с компаниями JD.com и YTO Express для коммерческого внедрения беспилотных грузоперевозок и ускорения внедрения подобных технологий на рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года Китай испытал тяжелый транспортный беспилотник «Чанъин-8» грузоподъемностью 3,5 тонны.

В январе того же года в стране успешно прошел первый полет грузового дрона «Тяньма-1000».

Ранее китайские специалисты протестировали многоцелевую платформу для логистических операций CH-YH1000.