Режим ЧС ввели в районе ЕАО из-за самого крупного лесного пожара
Более 80% площади всех действующих в России лесных пожаров пришлось на Облученский район Еврейской автономной области, где огонь прошел территорию свыше 51 тыс. гектаров, сообщили в Федеральной Авиалесоохране.
На нелесную и заболоченную местность пришлось три четверти возгорания, или 39,5 тыс. гектаров, пишет «Время Биробиджана» со ссылкой на сообщение ведомства.
Распространение огня с южной, западной и восточной сторон удалось успешно остановить. Сейчас основные ликвидационные работы сосредоточены на северной и северо-восточной кромках. В борьбе со стихией задействованы более 90 человек, включая 54 авиапожарных, 17 единиц наземной техники и один вертолет.
Власти региона запросили у Рослесхоза дополнительные силы для тушения. На помощь направлены еще 50 федеральных парашютистов и десантников. Обстановку серьезно усугубляют ландшафтные возгорания, вызванные палом сухой травы.
Накануне местным пожарным формированиям пришлось ликвидировать огонь в окрестностях Биробиджана. Там возникла реальная угроза перехода пламени на ценные земли лесного фонда.
Первый в 2026 году лесной пожар площадью 0,3 гектара происходил в Хакасии, его уже потушили.