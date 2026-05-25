    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США
    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России
    Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией
    ФСБ предотвратила теракт на прибывшем из Бельгии в Ленобласть газовозе
    Боевые расчеты дронов подключились к российским спутникам
    Минюст Казахстана отказался исполнять решение суда против Газпрома
    Чешская полиция задержала митрополита Илариона
    Банк России заявил о необходимости избавления от карт Mastercard и Visa
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    25 мая 2026, 13:08 • Новости дня

    Кремль указал на последствия вступления Армении в Евросоюз

    Песков: Вступление Армении в ЕС лишит ее выгодного сотрудничества с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление Еревана интегрироваться в европейские структуры неизбежно приведет к утрате преференций во взаимодействии с Москвой, несмотря на заверения армянского руководства об отсутствии антироссийских намерений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о последствиях возможного присоединения Еревана к европейским объединениям, передает РИА «Новости».

    «Евросоюз, конечно», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, участие в каких организациях будет означать для Армении потерю выгодных условий сотрудничества с Россией.

    Комментируя предстоящий визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван, назначенный на 26 мая, Песков отметил, что в Москве слышали недавние заявления армянского премьера Никола Пашиняна и главы МИД республики. Руководство страны заверяло, что не планирует заниматься антироссийской риторикой.

    Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос о выборе дальнейшего пути экономической интеграции Армении пока остается открытым.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров указывал на попытки втянуть республику в антироссийский лагерь, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал стремление Пашиняна привести страну в ЕС, сохранив при этом выгоды от участия в ЕАЭС.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил об угрозе утраты Арменией экономических связей с Россией.

    Глава МИД республики Арарат Мирзоян пообещал сделать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом в будущем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на несовместимость двух интеграционных систем.

    24 мая 2026, 19:06 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: Стубб не имеет права даже заикаться о роли переговорщика
    @ Emmi Korhonen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент Финляндии Александр Стубб неоднократно позволял себе русофобские высказывания, что не позволяет ему выступать в роли посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой.

    «По моему мнению, у западных политиков не осталось даже намека на совесть. И пример президента Финляндии Александра Стубба особенно показателен: мы прекрасно помним его многочисленные русофобские заявления, которые были пропитаны ненавистью к Москве, а также ядом реваншизма по некогда утраченным территориям», – сказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «На мой взгляд, Стубб, после всего сказанного и сделанного, не имеет права даже заикаться о том, что он готов к диалогу с Россией. Разговор с ним заведомо лишен смысла. Он не станет думать о том, как Брюсселю и Москве наладить прочный и стабильный мир, ведь финский лидер представляет когорту наиболее недружественных по отношению к нашей стране людей», – полагает собеседник.

    По его оценке, подобные предложения заведомо неприемлемых «переговорщиков» являются попыткой ЕС заманить Россию в дипломатическую ловушку. «Они растягивают время в надежде на то, что наша армия сбавит темпы на время шаткого диалога. Будут предлагать нам одного «кандидата» за другим, а сами параллельно станут готовиться к новому витку противостояния с Москвой. Но нас такими трюками не обмануть», – заключил Джабаров.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой. «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил он в интервью телерадиокомпании Yle. При этом политик неоднократно позволял себе крайне сомнительные высказывания в адрес Москвы.

    Так, например, Стубб в прошлом году назвал Славянск и Краматорск «бастионом против гуннов». Кроме того, он регулярно припоминает итоги советско-финского противостояния, считая, что холодная война лишила Хельсинки не только значительной части территорий, но и суверенитета. Президент республики также выступал за лишение России права голоса в СБ ООН, напоминает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно ЕС отказался от диалога.

    25 мая 2026, 11:49 • Новости дня
    Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией

    Медведев призвал прямо признать, что Пашинян взял курс на разрыв связей с РФ

    @ Thomas Trutschel/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев прокомментировал внешнеполитический вектор Еревана, передает РИА «Новости». Политик отметил, что армянский лидер не оценил братскую помощь Москвы.

    «Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной», – сказал Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, подобные шаги ставят под угрозу взаимодействие в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Он предупредил, что отказ от участия в саммитах и сближение с врагами России повлекут за собой серьезные последствия, в том числе экономические. Медведев подчеркнул, что премьер-министр толкает родину на путь бандеровской Украины, несмотря на выгоду Еревана от членства в ЕАЭС, отказывается от участия в саммитах союза и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

    Ранее армянские власти заморозили свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр назвал выход республики из организации более вероятным сценарием, чем возобновление работы.

    Ранее Дмитрий Медведев предупредил об угрозе утраты выстроенных десятилетиями экономических связей Армении с Россией.

    Замглавы Совбеза указал на неизбежность перехода Еревана на европейские цены на газ из-за сближения с ЕС.

    В начале мая Никол Пашинян выразил желание сделать свою страну полноправным членом Евросоюза.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Каллас пригрозила «усилить давление на Россию» после удара по Киеву

    Каллас заявила о намерении ЕС усилить давление на Москву после удара по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские министры иностранных дел планируют рассмотреть новые меры воздействия против Москвы после недавнего применения ракетной системы «Орешник» по Киеву, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала предстоящие переговоры представителей стран Евросоюза, передает Ura.ru.

    «На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию», – написала она в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее словам, использование баллистических ракет «Орешник» «является приемом тактики запугивания» и «балансированием на грани ядерной войны».

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    24 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года

    Пашинян: Армения и Евросоюз отменят визовый режим не позднее 2028 года

    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года
    @ Russian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом будет решен максимум через два года, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    Власти Армении пообещали добиться полной отмены визового режима с европейскими странами в течение ближайших двух лет на фоне резкого роста пассажиропотока, передает РИА «Новости». Об этом армянский премьер-министр сообщил в ходе предвыборной кампании в Ширакской области.

    «Мы говорим, дорогой народ, самое позднее через два года у нас будет решен вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС», – подчеркнул глава правительства республики.

    Политик пояснил, что трудности с получением шенгенских виз вызваны резким увеличением числа выезжающих в Европу. За последние семь лет поток армянских граждан в страны Евросоюза вырос на 500%, из-за чего европейские посольства не справляются с нагрузкой.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал попытки западных стран втянуть Ереван в антироссийский лагерь. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также указывал на стремление армянского руководства сблизиться с ЕС, сохраняя при этом экономические выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе.

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слова российского коллеги Сергей Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван, который заинтересован в сохранении партнерства с Москвой, несмотря на развитие сотрудничества с западными странами в сфере цифровых технологий и демократии.

    Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС. 

    МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.


    25 мая 2026, 11:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России

    Эксперт Кнутов: Самолет британского министра потерял GPS-сигнал из-за украинских дронов

    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России
    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация с потерей самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала решается крайне просто: Прибалтике нужно запретить пролет украинских БПЛА через свою территорию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее газета The Times сообщила, что самолет Королевских ВВС, на борту которого находился Джон Хили, подвергся воздействию средств РЭБ.

    «Европейские самолеты регулярно летают близ российской границы. Дополнительную напряженность создает и то, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для нанесения ударов по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его оценкам, в этих условиях сохранять сигнал GPS над пограничной территорией между РФ и прибалтийскими республиками значило бы содействовать противнику в наведении дронов на российские военные и гражданские объекты. «Поэтому руководством нашей страны предпринимаются определенные меры защиты», – добавил собеседник.

    Впрочем, оговорился Кнутов, говорить однозначно, что британский борт попал под воздействие комплексов РЭБ, не стоит. «Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», – подчеркнул спикер.

    Как полагает собеседник, британские СМИ неслучайно раздули ситуацию с инцидентом. «Задача – нагнетать обстановку, чтобы увеличивать военные расходы, а также отвлекать внимание британцев от проблем в правительстве», – уточнил Кнутов, напомнив, что премьер-министра Кира Стармера призывают уйти в отставку.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он иронично отметил, что это стало доброй традицией: как только рейтинги очередного британского министра обороны падают и ему надо бороться за свой пост, Россия начинает «блокировать сигналы его самолета у своих границ».

    Эксперт в этой связи напомнил о материале той же The Times за март 2024 года, когда Россия якобы «блокировала сигнал самолета министра обороны Британии Гранта Шаппса». «Через месяца три этот Шаппс был с треском уволен. Видимо, Хили понимает, что с приходом нового премьера (а этот вопрос уже не за горами) ему тоже придется защищать свой пост. Вот и давай летать возле границ России», – написал Корнилов в своем Telegram-канале.

    «В условиях, когда над Прибалтикой в нашу сторону летят военные дроны, мы, конечно, должны блокировать GPS-сигналы любых военных летательных аппаратов возле наших границ. А Хили со своими дружками летел на военном, а не на гражданском самолете! Хорошо еще, что его за вражеский БПЛА не приняли», – подчеркнул политолог.

    Ранее стало известно, что самолет военно-воздушных сил Британии, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал, когда пролетал вблизи территории России. Как сообщает The Times, инцидент произошел 21 мая. Хили возвращался домой после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска.

    По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Помехи привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели самолета. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. В результате пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.

    Собеседники The Times назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией. В оборонных кругах королевства считают Россию виновной в происшествии. Впрочем, издание отмечает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок. Официального заявления на этот счет газета не приводит.

    Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза заявил, что проблемы с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве давно стали привычным явлением, о котором заранее предупреждают пилотов. «Конкретно эстонские авиационные власти еще 13 мая предупреждали, что во всем воздушном пространстве страны возможны помехи или подменные сигналы спутниковой системы GNSS», – уточнил он.

    Напомним, на минувшей неделе Минобороны Британии сообщило, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. В одном эпизоде российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

    В другом случае Су-27 выполнил шесть проходов перед британским самолетом, приближаясь на расстояние около шести метров от его носа. Минобороны Соединенного Королевства сочло, что это самый опасный эпизод с российской стороны с 2022 года. Однако, как отметил военкор Александр Коц, Лондон почему-то стыдливо обходит ключевой вопрос. «А что, собственно, британский стратегический разведчик делает у российских берегов?» – написал он.

    25 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Медведев предупредил Армению о газе по европейским ценам
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна могут привести к закупкам газа по европейским ценам и утрате выстроенных десятилетиями экономических связей с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил, что глава армянского правительства осознанно разрушает отношения с Москвой, передает РИА «Новости».

    Политик уверен, что такие действия лишат граждан республики доступа к экономическому пространству Евразийского союза.

    «Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс», – подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что Еревану придется приобретать топливо в три раза дороже нынешних тарифов.

    Российский чиновник отметил попытки армянского лидера заработать авторитет на Западе, сохраняя при этом выгоды от евразийского сотрудничества. По его словам, истинным стратегическим партнером Москвы остается исключительно братский народ республики, а не случайные руководители.

    «Армения является для нас исторически очень близкой страной, нашим стратегическим партнером. Подчеркиваю – братский народ Армении, а не любой армянский начальник», – сказал Медведев.

    Во время первого знакомства премьер выражал опасения, что Москва его не примет. Однако российская сторона тогда заверила готовность работать с любым избранным лидером, хотя этот разговор так и не повлиял на дальнейшие решения политика.

    Медведев подчеркнул, что Пашинян не является для Армении «гарантом мира», он просто «проходимец, вознесенный в определенный период на вершину власти».

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о неизбежности европейских цен на газ при сближении с Евросоюзом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении товарооборота между Россией и Арменией на 45,4%.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    24 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией

    @ Markku Ulander/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Москвой, если ему поступит соответствующее предложение.

    Финский лидер Александр Стубб не исключает возможности стать представителем Евросоюза на переговорах с российской стороной, передает РИА «Новости».

    «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил Стубб в интервью телерадиокомпании Yle. Таким образом политик прокомментировал слухи о своей возможной роли в будущем диалоге Европы и России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно европейская сторона отказалась от диалога.

    В свою очередь глава Евросовета Антониу Кошта недавно сообщил, что ведет консультации с лидерами стран ЕС по подготовке к переговорам с Россией, ожидая для этого подходящего момента.

    Европейский союз рассматривает кандидатуру Александра Стубба на должность официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Ранее сам финский лидер заявил о необходимости самостоятельного прямого взаимодействия европейских стран с Россией.

    24 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Дотком обвинил главу ЕК в лицемерии после теракта в ЛНР

    Основатель Megaupload Дотком обвинил фон дер Ляйен в лицемерии

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в применении двойных стандартов после атаки ВСУ на Луганскую Народную Республику.

    Известный предприниматель Ким Дотком жестко раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен за игнорирование смертоносного удара украинских войск по студенческому общежитию в Старобельске, передает РИА «Новости».

    Бизнесмен призвал европейского политика тщательнее проверять факты, подчеркнув, что ее нынешние высказывания дискредитируют Европейский союз.

    Поводом для резкой критики стала публикация фон дер Ляйен в социальной сети Х, где она бездоказательно возложила на Россию ответственность за якобы совершенные атаки на мирное население Украины.

    Дотком обратил внимание на то, что глава Еврокомиссии проигнорировала недавний удар украинских военных по общежитию в Старобельске.

    «Подождите. Разве незадолго до этого Украина не атаковала студенческое общежитие в ЛНР, в результате чего погиб 21 человек? Так кто же на самом деле проявляет жестокость? Кто пренебрегает человеческой жизнью и мирными переговорами? Кто совершает террор против мирного населения? Уточните факты. Вы позорите ЕС», – написал Дотком в ответ на пост фон дер Ляйен.

    Ранее 22 мая украинские беспилотники атаковали студенческое общежитие колледжа в Старобельске.

    Тяжелые дроны самолетного типа несколько раз целенаправленно ударили по учебному корпусу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отрицание западными политиками этого теракта потерей человеческого достоинства.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    24 мая 2026, 15:23 • Новости дня
    HS: Евросоюз рассматривает Стубба на роль переговорщика с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль официального представителя для возможных мирных контактов с Москвой, сообщает Helsingin Sanomat.

    По данным Helsingin Sanomat, Евросоюз обсуждает возможность назначения финского президента Александра Стубба на должность переговорщика с Россией в случае начала мирного процесса, передает РИА «Новости» .

    В европейских дипломатических и экспертных кругах уже активно идет поиск подходящей кандидатуры, несмотря на отсутствие сформированного подхода к диалогу.

    «Имя президента Финляндии активно обсуждается в связи с поиском представителя для потенциальных мирных переговоров», – отмечает финское издание Helsingin Sanomat.

    Журналисты подчеркивают, что процесс находится на начальной стадии. Окончательных решений, в том числе о самом факте старта переговоров с Москвой, пока не принято.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал дискуссии в Европе о возможной кандидатуре переговорщика как эвентуальные.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор кандидатов на эту роль с фильмами Леонида Гайдая.

    Ранее сам Александр Стубб заявил о необходимости начала самостоятельного диалога европейских стран с Москвой.

    25 мая 2026, 04:14 • Новости дня
    Politico узнала о срочном визите фон дер Ляйен в Литву

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками, из-за которых гражданам пришлось прятаться в подвалах и бомбоубежищах, и выработки ответных мер.

    Глава ЕК прибудет в Литву с тем, чтобы встретиться с лидерами стран Балтии и скоординировать ответные действия, пишет POLITICO. В поездке ее будет сопровождать комиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    Визит направлен на демонстрацию солидарности с балтийскими государствами и укрепление совместного оборонного потенциала с помощью финансовых программ Еврокомиссии. На прошлой неделе в Литве объявили воздушную тревогу из-за обнаружения беспилотника у границы с Белоруссией, что привело к активации миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

    «Публичные угрозы России в адрес наших стран Балтии абсолютно неприемлемы», – написала фон дер Ляйен в социальных сетях.

    Она заявила, что Россия и Белоруссия несут прямую ответственность за дроны, которые угрожают безопасности людей на восточном фланге, пообещав единый и сильный ответ Европы.

    Ранее два украинских беспилотника упали на пустое нефтехранилище в Латвии, спровоцировав кризис и распад правящей коалиции. Кроме того, на прошлой неделе истребитель НАТО сбил дрон в воздушном пространстве Эстонии.

    Страны Балтии выпустили совместное заявление, обвинив Москву в попытках вбить клин между Украиной и ее союзниками в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушная тревога загнала в убежища жителей Вильнюса. МИД Латвии вызвал российского дипломата из-за инцидента с дронами ВСУ. Белоруссия выразила  протест Литве из-за нарушения границы украинским беспилотником. AP сообщало, что Европа столкнулась с нашествием украинских беспилотников.

    25 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Дотком заявил о неминуемом крахе Запада без богатств России

    Дотком назвал богатства России необходимым условием для выживания западных стран

    Tекст: Мария Иванова

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком выразил уверенность, что текущая форма существования западной цивилизации невозможна без доступа к российским природным ресурсам.

    Предприниматель Ким Шмитц (Дотком), создавший сервисы Megaupload и Mega, поделился своим мнением о последствиях антироссийской политики, передает РИА «Новости».

    «Запад не выживет в своем нынешнем виде без богатств России», – написал он в соцсети.

    Отношения между Москвой и западными странами резко обострились на фоне украинского конфликта, что привело к масштабным санкциям. При этом российские власти неоднократно заявляли об успешном преодолении экономического давления.

    В Москве также отмечали, что отказ от покупки отечественных углеводородов стал для Запада серьезной ошибкой. Бывшие партнеры попали в еще большую зависимость из-за высоких цен, продолжая тайно приобретать российские нефть и газ через посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Ким Дотком обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в лицемерии.

    Ранее предприниматель назвал западных союзников Киева проигравшими в конфликте с Россией.

    25 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 5%

    Стоимость газа на европейских биржах опустилась до 553 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале торгов понедельника стоимость природного газа на европейских биржах упала более чем на 5%, достигнув отметки в 553 доллара за тысячу кубометров.

    Ближайшие фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись на уровне 559,4 доллара, передает РИА «Новости».

    К 9.01 по московскому времени показатель снизился до 553,2 доллара, что на 5,3% меньше расчетной цены предыдущего дня в 584,4 доллара.

    Ранее The New York Times сообщила о достижении принципиального согласия между США и Ираном об открытии Ормузского пролива. На фоне этих новостей нефть марок Brent и WTI подешевела в пределах 6%, опустившись ниже 100 долларов за баррель.

    В марте средние цены на газ в Европе подскочили почти на 60% из-за конфликта на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. Однако в апреле стоимость снизилась на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. В период с 15 по 20 мая котировки снова поднимались выше 600 долларов.

    Максимальная цена за время обострения составила 853,7 доллара. Это произошло 19 марта, когда глава Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре повреждены». Исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года на уровне 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая европейские биржевые котировки на природный газ закрепились вблизи 620 долларов за тысячу кубометров.

    8 мая стоимость газовых фьючерсов на европейских биржах достигла отметки почти в 540 долларов. Ранее на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана цена энергоносителя опускалась до 508,9 доллара.

    25 мая 2026, 13:38 • Новости дня
    В Кремле исключили льготные цены на газ для Евросоюза

    Песков напомнил о невозможности льготных цен на энергоносители для участников ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация не сможет предоставлять энергоресурсы на особых условиях странам, входящим в европейские интеграционные объединения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Государства европейского объединения не смогут получать российское топливо по сниженной стоимости из-за иных рыночных условий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    «Также мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так... Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций», – отметил представитель Кремля.

    По словам Пескова, там действует совершенно иная рыночная категория цен, о чем прекрасно осведомлены армянские партнеры. При этом он подчеркнул, что Москва остается ответственным и надежным поставщиком топлива для всех государств, особенно для своих ближайших союзников.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности по цене на российский газ.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил об экспорте энергоносителей в республику по стоимости в три раза ниже общерыночной.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о риске перехода Еревана на закупки топлива по европейским тарифам.

    25 мая 2026, 11:37 • Новости дня
    МИД Армении анонсировал визит Рубио в Ереван

    МИД Армении заявил скором визите госсекретаря США Рубио в Ереван

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио посетит Армению 26 мая для встречи с министром иностранных дел Араратом Мирзояном, сообщает МИД Армении.

    Официальный визит американского политика в Ереван намечен на вторник, передает «Интерфакс».

    В рамках поездки запланированы переговоры Марко Рубио с главой армянского дипломатического ведомства. По завершении официальной части диалога стороны намерены выступить со специальными заявлениями для прессы.

    Кроме того, пресс-служба министерства иностранных дел Армении официально анонсировала подписание двусторонних документов между государствами. Дополнительные детали предстоящей процедуры заключения договоров в настоящий момент не приводятся.

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян накануне опроверг слова Сергея Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван.

    Несколькими днями ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу перечислил недружественные действия армянского руководства.

    Вашингтон и Ереван еще в 2024 году объявили о намерении повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства.

    25 мая 2026, 13:52 • Новости дня
    В Кремле заявили о намерении Армении сохранить членство в ЕАЭС

    Песков: Пашинян заявил Путину о решении Армении остаться в ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС в полном объеме, развивая свои отношения с Европой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля пояснил, что окончательное решение о векторе экономической интеграции республики будет приниматься армянским народом на референдуме. Он также подчеркнул, что Москва безусловно считает Армению своим другом, поскольку обе страны находятся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов.

    На предстоящем на этой неделе заседании высшей комиссии ЕАЭС в Астане Пашинян присутствовать не сможет из-за избирательной кампании. Однако российская сторона рассчитывает на участие представителей Армении в этой важной встрече. Ранее в Москве обращали внимание на попытки Запада втянуть республику в антироссийский лагерь.

    Спикер парламента Армении Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех союзных привилегий из-за влияния Евросоюза.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев спрогнозировал утрату выстроенных десятилетиями экономических связей с Москвой.

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США

    В отставку подал человек, разоблачивший сразу два крупнейших антироссийских мифа, которые еще не так давно насаждались Вашингтоном. Почему глава Нацразведки США Тулси Габбард не удержалась в администрации Трампа и какие последствия это будет иметь для всей американской политики? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

