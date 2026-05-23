Tекст: Евгений Поздняков,

Валерия Крутова

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой наделить Украину статусом «ассоциированного члена» в структурах Евросоюза. По информации Reuters, такое решение станет для Киева промежуточным этапом на пути к полноправному членству и, как считает глава немецкого правительства, позволит «завершить текущий конфликт».

Ассоциированный статус даст украинским чиновникам право участвовать в саммитах ЕС и встречах европейских министров – без права голоса. При этом республика будет освобождена от членских взносов, а приведение ее законодательства к стандартам Брюсселя станет поэтапным.

Отдельный блок касается безопасности: по мнению Мерца, члены союза могли бы взять на себя политическое обязательство применять к Киеву положение о взаимопомощи (статья 42, пункт 7 Договора о ЕС), которое обязывает участников оказать поддержку партнеру в случае внешней агрессии. Канцлер подчеркнул, что инициатива учитывает «особую ситуацию» Украины и не будет распространена на другие страны-претенденты (Албанию, Молдавию, Черногорию).

В ближайшее время Мерц намерен создать спецгруппу для проработки деталей проекта. Сама же Германия, напомним, по итогам апреля 2026 года лидирует в «Рейтинге недружественных правительств».

В Киеве к идее немцев отнеслись неоднозначно. Вице-премьер Тарас Качка в интервью FAZ заявил: «Все, что ускоряет вступление, выгодно для нас. Если у нас будет возможность участвовать в институтах ЕС до полной ратификации договора о вступлении – мы это поддерживаем».

Однако ранее, напоминает Euronews, в Еврокомиссии предлагали план поэтапного расширения со «входом» Украины с некоторыми ограничениями – он не набрал единогласной поддержки, после чего Берлин и Париж попытались его обновить. Главным отличием нового варианта стало отсутствие немедленного принятия Киева в организацию, и от такого подхода Владимир Зеленский отказался.

«Нам не нужен ЕС «лайт», как и НАТО», – сказал он. Между тем в истории диалога Брюсселя и Киева уже есть соглашение об ассоциации – оно было подписано в 2014 году после госпереворота. Согласно ему Украина поэтапно присоединилась к зоне свободной торговли с ЕС, вошла в безвизовое пространство и адаптировала законодательство под европейские требования.

Теперь же Киеву предлагают по сути вторую ассоциацию – новый промежуточный статус, который должен ускорить вступление. Ирония ситуации в том, что от подписания первого соглашения об ассоциации в 2013 году тогдашнее руководство Украины отказалось как раз из-за его невыгодности для национальной экономики. Именно этот отказ стал формальным поводом для массовых протестов, которые привели к госперевороту и смене власти. В итоге соглашение все равно навязали – но уже после силовой смены правительства.

Теперь Брюссель и Берлин возвращаются к схожей идее, но в новой упаковке. Договоренности со Старым Светом в теории могли бы выглядеть привлекательно, однако дорога к «светлому будущему» принесла Украине лишь поражения и катастрофы. «Проевропейский курс не принес стране ничего, кроме боли, фальши и разочарования», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель сайта «Украина.ру».

По его словам, попытки сблизиться с Западом обернулись для республики потерей легитимного правительства Виктора Януковича, массовыми протестами, госпереворотом и гражданской войной. Последняя затем масштабировалась в военную конфронтацию НАТО с Россией, где сама Украина оказалась полигоном для испытания западных военных технологий, а ее граждане – расходным материалом, который в Европе не жалеют.

И на этом фоне предложение о новой, «промежуточной» ассоциации выглядит едва ли не издевательством: сначала навязали одну, теперь, когда страна разрушена, предлагают вторую – вместо реального членства.

Впрочем, кое-какие плоды выбранный путь все-таки принес, рассуждает эксперт: «Сегодня страна фактически живет по правилам ЕС и беспрекословно выполняет все требования Брюсселя. Принимать ее в свои ряды союзу уже и не нужно – полноправного членства, вероятно, никто не хотел и в 2014 году».

Киеву, конечно, сбросили с барского стола некоторые «прелести» евроинтеграции: дали безвизовый режим (благодаря которому страну покинула перспективная молодежь), подрезали некоторые торговые тарифы. Но все это оказалось мышеловкой: незначительные улучшения быта Украина оплатила кровью собственных граждан, говорит Скачко.

Республику, по его мнению, осознанно превращали в таран против России, цинично внушая ее руководству и населению мечту об общем европейском будущем. Крупные государства Старого Света – Франция, Нидерланды, Испания, Италия – прекрасно понимают, что Украине в союзе ничего не светит. За ее присоединение, возможно из жалости, выступают лишь «восточные неофиты»: Прибалтика и отчасти Румыния.

«Что касается Фридриха Мерца, то еще недавно он сам высказывался против присоединения Киева к «общей семье». Однако теперь, когда его рейтинг опустился до рекордных 16%, канцлер пытается «переизобрести» собственную легитимность за счет внешнеполитических инициатив. Он умышленно повышает градус эскалации в диалоге с Россией, чтобы заручиться поддержкой немецких ястребов. Кроме того, это своеобразная заявка на германское лидерство в Европе: мол, Берлин готов максимально поддерживать Украину в ее борьбе с Москвой», – резюмировал Скачко.

Фридрих Мерц заступал на пост в качестве «внешнеполитического канцлера»,

напоминает Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. «То есть украинский кризис для него был одним из приоритетных направлений деятельности практически сразу после избрания», – пояснил он.

Однако конфликт на Украине совпал с кризисом общей модели развития ЕС, к которой объединение стремилось еще с 50-х годов. «Собственно, Мерц понимает, что общие принципы сосуществования стран Старого Света нужно переосмыслить, и институт ассоциированного членства в организации может оживить обстановку в организации», – считает эксперт.

«Конечно, Киеву предлагают крайне бутафорские преференции. Но «встряхнуть» ЕС даже такие слабые поблажки в пользу республики вполне способны. Кроме того, инициатива Мерца позволит Украине как бы удостовериться, что она находится на «правильном пути», и реализация ее евроинтеграционных амбиций теоретически возможна», – подчеркивает Соколов.

Однако курс на евроинтеграцию привел Украину к глубочайшей разрухе, и главным образом это коснулось простых людей,

отмечает экономист Иван Лизан. «И главная проблема республики заключается в том, что ее руководство и жители до сих пор ищут проблему не в бесконтрольном заигрывании с Западом, а в «москалях», – добавляет он.

«Отношения Украины с Западом давно напоминают токсичную связь, где одна сторона постоянно обещает, а другая бесконечно ждет. Даже самые, казалось бы, лояльные предложения в сторону Киева – инициатива Мерца, в принципе, может подойти под это описание – как правило в процессе реализации дополняются «неудобными» условиями, которые резко тормозят процесс интеграции», – напомнил эксперт.

«При этом руководство страны сложившаяся ситуация по большей части устраивает: бюджет регулярно пополняется за счет вливания со стороны ЕС, благодаря чему власть имущие могут позволить себе весьма роскошную жизнь. Брюссель периодически покрикивает за это на Украину, однако все возмущения, во всяком случае пока, остаются декоративными», – резюмировал Лизан.