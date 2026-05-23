    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию
    СМИ заметили новый признак подготовки США к удару по Ирану
    Рубио оценил вероятность «традиционных военных побед» на Украине
    Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    23 мая 2026, 10:20 • В мире

    Украине подсунули еще одну ассоциацию с ЕС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    Запад вновь решил соблазнить Украину евроинтеграцией: канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Киеву план ассоциированного членства в ЕС. За громким названием скрывается урезанный набор привилегий и поставленные под большой вопрос гарантии безопасности. Впрочем, в экспертной среде напоминают: предыдущая ассоциация с Европой тоже выглядела многообещающе – а привела страну к потере территорий, гражданской войне и роли полигона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой наделить Украину статусом «ассоциированного члена» в структурах Евросоюза. По информации Reuters, такое решение станет для Киева промежуточным этапом на пути к полноправному членству и, как считает глава немецкого правительства, позволит «завершить текущий конфликт».

    Ассоциированный статус даст украинским чиновникам право участвовать в саммитах ЕС и встречах европейских министров – без права голоса. При этом республика будет освобождена от членских взносов, а приведение ее законодательства к стандартам Брюсселя станет поэтапным.

    Отдельный блок касается безопасности: по мнению Мерца, члены союза могли бы взять на себя политическое обязательство применять к Киеву положение о взаимопомощи (статья 42, пункт 7 Договора о ЕС), которое обязывает участников оказать поддержку партнеру в случае внешней агрессии. Канцлер подчеркнул, что инициатива учитывает «особую ситуацию» Украины и не будет распространена на другие страны-претенденты (Албанию, Молдавию, Черногорию).

    В ближайшее время Мерц намерен создать спецгруппу для проработки деталей проекта. Сама же Германия, напомним, по итогам апреля 2026 года лидирует в «Рейтинге недружественных правительств».

    В Киеве к идее немцев отнеслись неоднозначно. Вице-премьер Тарас Качка в интервью FAZ заявил: «Все, что ускоряет вступление, выгодно для нас. Если у нас будет возможность участвовать в институтах ЕС до полной ратификации договора о вступлении – мы это поддерживаем».

    Однако ранее, напоминает Euronews, в Еврокомиссии предлагали план поэтапного расширения со «входом» Украины с некоторыми ограничениями – он не набрал единогласной поддержки, после чего Берлин и Париж попытались его обновить. Главным отличием нового варианта стало отсутствие немедленного принятия Киева в организацию, и от такого подхода Владимир Зеленский отказался.

    «Нам не нужен ЕС «лайт», как и НАТО», – сказал он. Между тем в истории диалога Брюсселя и Киева уже есть соглашение об ассоциации – оно было подписано в 2014 году после госпереворота. Согласно ему Украина поэтапно присоединилась к зоне свободной торговли с ЕС, вошла в безвизовое пространство и адаптировала законодательство под европейские требования.

    Теперь же Киеву предлагают по сути вторую ассоциацию – новый промежуточный статус, который должен ускорить вступление. Ирония ситуации в том, что от подписания первого соглашения об ассоциации в 2013 году тогдашнее руководство Украины отказалось как раз из-за его невыгодности для национальной экономики. Именно этот отказ стал формальным поводом для массовых протестов, которые привели к госперевороту и смене власти. В итоге соглашение все равно навязали – но уже после силовой смены правительства.

    Теперь Брюссель и Берлин возвращаются к схожей идее, но в новой упаковке. Договоренности со Старым Светом в теории могли бы выглядеть привлекательно, однако дорога к «светлому будущему» принесла Украине лишь поражения и катастрофы. «Проевропейский курс не принес стране ничего, кроме боли, фальши и разочарования», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель сайта «Украина.ру».

    По его словам, попытки сблизиться с Западом обернулись для республики потерей легитимного правительства Виктора Януковича, массовыми протестами, госпереворотом и гражданской войной. Последняя затем масштабировалась в военную конфронтацию НАТО с Россией, где сама Украина оказалась полигоном для испытания западных военных технологий, а ее граждане – расходным материалом, который в Европе не жалеют.

    И на этом фоне предложение о новой, «промежуточной» ассоциации выглядит едва ли не издевательством: сначала навязали одну, теперь, когда страна разрушена, предлагают вторую – вместо реального членства.

    Впрочем, кое-какие плоды выбранный путь все-таки принес, рассуждает эксперт: «Сегодня страна фактически живет по правилам ЕС и беспрекословно выполняет все требования Брюсселя. Принимать ее в свои ряды союзу уже и не нужно – полноправного членства, вероятно, никто не хотел и в 2014 году».

    Киеву, конечно, сбросили с барского стола некоторые «прелести» евроинтеграции: дали безвизовый режим (благодаря которому страну покинула перспективная молодежь), подрезали некоторые торговые тарифы. Но все это оказалось мышеловкой: незначительные улучшения быта Украина оплатила кровью собственных граждан, говорит Скачко.

    Республику, по его мнению, осознанно превращали в таран против России, цинично внушая ее руководству и населению мечту об общем европейском будущем. Крупные государства Старого Света – Франция, Нидерланды, Испания, Италия – прекрасно понимают, что Украине в союзе ничего не светит. За ее присоединение, возможно из жалости, выступают лишь «восточные неофиты»: Прибалтика и отчасти Румыния.

    «Что касается Фридриха Мерца, то еще недавно он сам высказывался против присоединения Киева к «общей семье». Однако теперь, когда его рейтинг опустился до рекордных 16%, канцлер пытается «переизобрести» собственную легитимность за счет внешнеполитических инициатив. Он умышленно повышает градус эскалации в диалоге с Россией, чтобы заручиться поддержкой немецких ястребов. Кроме того, это своеобразная заявка на германское лидерство в Европе: мол, Берлин готов максимально поддерживать Украину в ее борьбе с Москвой», – резюмировал Скачко.

    Фридрих Мерц заступал на пост в качестве «внешнеполитического канцлера»,

    напоминает Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. «То есть украинский кризис для него был одним из приоритетных направлений деятельности практически сразу после избрания», – пояснил он.

    Однако конфликт на Украине совпал с кризисом общей модели развития ЕС, к которой объединение стремилось еще с 50-х годов. «Собственно, Мерц понимает, что общие принципы сосуществования стран Старого Света нужно переосмыслить, и институт ассоциированного членства в организации может оживить обстановку в организации», – считает эксперт.

    «Конечно, Киеву предлагают крайне бутафорские преференции. Но «встряхнуть» ЕС даже такие слабые поблажки в пользу республики вполне способны. Кроме того, инициатива Мерца позволит Украине как бы удостовериться, что она находится на «правильном пути», и реализация ее евроинтеграционных амбиций теоретически возможна», – подчеркивает Соколов.

    Однако курс на евроинтеграцию привел Украину к глубочайшей разрухе, и главным образом это коснулось простых людей,

    отмечает экономист Иван Лизан. «И главная проблема республики заключается в том, что ее руководство и жители до сих пор ищут проблему не в бесконтрольном заигрывании с Западом, а в «москалях», – добавляет он.

    «Отношения Украины с Западом давно напоминают токсичную связь, где одна сторона постоянно обещает, а другая бесконечно ждет. Даже самые, казалось бы, лояльные предложения в сторону Киева – инициатива Мерца, в принципе, может подойти под это описание – как правило в процессе реализации дополняются «неудобными» условиями, которые резко тормозят процесс интеграции», – напомнил эксперт.

    «При этом руководство страны сложившаяся ситуация по большей части устраивает: бюджет регулярно пополняется за счет вливания со стороны ЕС, благодаря чему власть имущие могут позволить себе весьма роскошную жизнь. Брюссель периодически покрикивает за это на Украину, однако все возмущения, во всяком случае пока, остаются декоративными», – резюмировал Лизан.

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане?

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

