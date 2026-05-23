Ученые создали цифровую модель древней игральной кости
Редкая игральная кость XII–XIII веков найдена в Ростове Великом Ярославской области, историки подготовили ее цифровую модель, которая позволит рассмотреть ее в деталях и проанализировать, рассказал РИА Новости участник проекта «ДемАрх» Ярославского госуниверситета имени П.Г Демидова, один из создателей трехмерной модели Вадим Рыжов.
Исследователи из команды проекта «ДемАрх» применили специальные алгоритмы для визуализации рельефа старинного предмета, передает РИА «Новости». «Игральная кость, изготовленная из рога лося, была обнаружена во время спасательных раскопок в 2022 году в здании Митрополичьих хором – их проводил заведующий археологическим отделом ГМЗ «Ростовский кремль» Алексей Каретников. Находка обнаружена в слое выброса из фундаментных траншей здания начала 1670-х годов», – рассказал участник проекта Вадим Рыжов.
Для создания виртуальной копии авторы использовали фотограмметрию и технологию, которая изначально разрабатывалась для чтения клинописных текстов. По словам Рыжова, классические методы документирования не позволяют настолько точно передать трудноразличимые детали поверхности артефакта. Декан исторического факультета университета Роман Фролов добавил, что появление таких цифровых баз позволит научному сообществу проводить сравнительный анализ находок дистанционно.
Заведующий археологическим отделом музея-заповедника Алексей Каретников отметил редкость артефакта. Предмету намеренно придали форму кости животного и украсили орнаментом. Подобные вещи использовались для старинной русской игры в бабки, которая была популярна еще в домонгольский период.
