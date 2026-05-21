Сын Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию
13-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона, продолжит свою спортивную карьеру в составе национальной команды Азербайджана.
Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства 13-летнего Александра Плющенко, рассказал ТАСС источник агентства. Сын прославленного фигуриста Евгения Плющенко теперь будет представлять на международных соревнованиях Азербайджан.
Юный спортсмен тренируется в академии «Ангелы Плющенко» с 2017 года и регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом. Ранее стало известно, что спортивное гражданство сменила еще одна воспитанница академии Евгения Плющенко. Фигуристка Вероника Жилина также перешла в сборную Азербайджана.
Между тем сначала Международный союз конькобежцев отказал Жилиной в переходе в сборную Азербайджана. Кроме того, в мае решила сменить спортивное гражданство и фигуристка Софья Муравьева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Александр Плющенко выступал в ледовом шоу с высокой температурой.