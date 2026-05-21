Рубио допустил пересмотр участия США в НАТО
Американская администрация планирует поднять вопрос о целесообразности дальнейшего нахождения в Североатлантическом альянсе из-за запрета некоторых стран на использование военных баз, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Вашингтон считает обоснованным обсуждение своего статуса в военном блоке во время консультаций с европейскими партнерами, передает ТАСС. С соответствующим заявлением выступил госсекретарь Марко Рубио перед вылетом на совещание глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Швеции.
«Всякий раз, когда вы присоединяетесь к чему-либо, ваш главный вопрос должен быть: чем это выгодно для Америки? Я знаю, чем НАТО полезно для Европы, но чем альянс полезен для Америки? Тем, что НАТО дает нам базы в регионе, которые позволяют нам проецировать силу в случае непредвиденных обстоятельств на Ближнем Востоке или где-либо еще», – подчеркнул дипломат.
Политик добавил, что ключевым обоснованием американского присутствия в альянсе является доступ к военной инфраструктуре. Однако, по его словам, такие государства, как Испания, отказывают Соединенным Штатам в использовании этих объектов. Госсекретарь резюмировал, что несмотря на значительную помощь от других участников объединения, этот вопрос требует серьезного обсуждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, до окончательного определения дислокации сил Министерство войны США сократило американское военное присутствие в Европе до уровня 2021 года.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал Вашингтон за нескоординированный процесс вывода американских сил.