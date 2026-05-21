Молодежь из 61 региона представила проекты развития Донбасса и Новороссии

Tекст: Ольга Иванова

Приветствие участникам направил Президент России Владимир Путин. Он отметил значимость форума как площадки, объединяющей активную молодежь, и подчеркнул, что он «занял достойное место в календаре общероссийских молодежных мероприятий» и помогает молодым людям «определиться с выбором профессионального и жизненного пути, обрести новых друзей и единомышленников».

В работе форума приняли участие более 480 человек, включая IT-специалистов, дизайнеров, педагогов, управленцев и социальных работников. Участники представили проекты, направленные на развитие инфраструктуры, образования, молодежной политики и цифровых сервисов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что «участники форума “Юг Молодой” – это смелые и идейные молодые люди, они создают будущее уже сегодня», добавив, что представленные инициативы охватывают широкий спектр направлений — от студенческого самоуправления до цифровых решений для развития регионов.

Отдельное внимание было уделено цифровым и технологическим проектам. Участники разработали концепции сервисов на основе ИИ, мультимедийные продукты и образовательные решения, а также представили инженерные и робототехнические разработки. Сквозной задачей стало формирование устойчивой модели развития исторических регионов.

Как отметил руководитель Центра созидания «Маяк» Андрей Гуськов, форум стал пространством, где формируется чувство единства и ответственности за будущее: «Форум – это место, где каждый чувствует себя нужным и защищенным. Потому что настоящий дом там, где тебя слышат, любят и ждут».

По итогам работы участники подготовили серию инициатив, а также получили грантовую поддержку — на конкурсной основе было одобрено четыре проекта на сумму более 1,3 млн рублей. Кроме того, в рамках форума прошли донорские акции и подписание соглашений о сотрудничестве с общественными и государственными организациями.

Завершившийся форум подтвердил статус одной из ключевых площадок для консолидации молодежи исторических регионов, объединяющей образовательные, социальные и технологические инициативы, направленные на развитие Донбасса и Новороссии.

