Путин отметил роль молодежных центров Донбасса и Новороссии в интеграции регионов

Tекст: Вера Басилая

Открытие в Донбассе и Новороссии молодежных центров способствует интеграции регионов в общую работу по воспитанию и развитию, заявил президент России Владимир Путин, открывая по видеосвязи такие центры в новых российских регионах, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что появление подобных учреждений на исторических территориях позволяет молодым людям активнее включаться в жизнь страны.

Глава государства отметил арт-резиденцию «Таврида» в Херсонской области. «Здорово, что на наших новых, а на самом деле исторических территориях появляются такие центры для молодых людей», – заявил Владимир Путин.

По его словам, эти центры вливаются в общую работу по воспитанию, развитию как отдельных людей, так и целых регионов и страны в целом.

президент России Владимир Путин принял участие в открытии молодежных центров в шести регионах в режиме видеоконференции.

Путин сообщил о привлечении свыше 11 млн участников в «Движение первых».