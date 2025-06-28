Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Путин сообщил о росте числа участников «Движения первых»
Путин сообщил о привлечении свыше 11 млн участников в «Движение первых»
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» сегодня объединяет свыше 11 млн человек, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» сегодня объединяет свыше 11 млн человек, передает РИА «Новости».
«Начиная с младших классов, ребятам искренне рады в «Движеним первых», – отметил президент.
Путин подчеркнул, что власти страны намерены и дальше уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи.
«Мы уделяем и будем уделять особое внимание этому направлению работы. Именно от этого зависит, какой будет страна в середине и во второй половине XXI века», – подчеркнул президент.
День молодежи в России отмечается в последнюю субботу июня, в 2025 году этот день приходится на 28 июня.
Владимир Путин принял участие в открытии молодежных центров в шести регионах в режиме видеоконференции.
Президент заявил, что молодые участники спецоперации на Украине своим примером дают важнейшие нравственные ориентиры.