Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).0 комментариев
Танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в Ормузском проливе
В Ормузском проливе неизвестные снаряды поразили танкер и контейнеровоз, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«Проверенный источник сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время транзита из Персидского залива», – говорится в заявлении UKMTO.
В отдельном сообщении указывается, что другой снаряд попал в контейнеровоз, при этом данных о пострадавших и материальном ущербе UKMTO не привело, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.
Танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.
В пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.