При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Неизвестный снаряд поразил выходивший из Ормузского пролива танкер
UKMTO: Танкер у берегов Омана поражен неизвестным снарядом
Танкер, следовавший на выход из Ормузского пролива у побережья Омана, подвергся атаке неизвестным снарядом, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).
Инцидент произошел в 18 морских милях к востоку от оманского города Хасаб, пишет ТАСС. Информации о пострадавших нет. Название судна и порт его приписки также не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве на мине нефтяного танкера в восточной части Ормузского пролива.
В тот же день иранский Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве двух нефтяных танкеров на морских минах в этом проливе.
Во вторник Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии сообщил об атаке неустановленными снарядами на три судна в Ормузском проливе.