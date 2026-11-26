При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Лавров констатировал начало гниения европейского «цветущего сада»
Лавров: Европейский «цветущий сад» начинает загнивать
Глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что Европа, которую западные политики называли «цветущим садом», вступила в стадию гниения из-за неоколониальной политики и нежелания учитывать интересы партнеров.
Министр напомнил о словах главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сравнившего Европу с садом, а остальной мир – с джунглями, передает РИА «Новости».
«В этом «саду», наверное, раньше все по-настоящему «цвело», но любой цветок начинает загнивать. Там сейчас эта стадия наступила», – заявил Лавров в ходе встречи с участниками программы Фонда публичной дипломатии имени Горчакова.
Глава ведомства подчеркнул, что суть западной политики заключается в категорическом отказе учитывать интересы соседей и потенциальных партнеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сергей Лавров сообщил об отсутствии у России намерений вести переговоры по Украине с Европой из-за ее неприемлемых манер.
В июне глава внешнеполитического ведомства оценил текущее состояние европейских стран в контексте международных отношений.
В мае дипломат заявил о нежелании Москвы напрашиваться на диалог с европейскими партнерами.