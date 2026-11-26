Мишустин: Кабмин направит Подмосковью 10 млрд рублей на развитие автомагистралей

Tекст: Валерия Городецкая

Средства позволят ввести в эксплуатацию 50-километровую сквозную трассу, соединяющую Солнцево и Железнодорожный, сообщил Мишустин. Это разгрузит выезды из столицы и направит транзитные потоки в обход агломерации с южного и юго-восточного направлений, сообщает Кабмин.

Часть субсидии пойдет на строительство дороги между Москвой и Рязанской областью, начиная с участка от Люберец до Кошерово. По словам Мишустина, такие проекты снижают издержки бизнеса и улучшают качество жизни, а открытие новых дорог должно быть синхронизировано с жилищным строительством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правительство запланировало направить свыше 25 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в Донецкой народной республике и Запорожской области.

В октябре правительство решило перераспределить до 3 млрд рублей на строительство инфраструктуры для курортов в Адыгее, Бурятии и Тверской области.

В июле 2026 года стало известно о планах запустить движение по трассе М-12 до Тюмени до конца текущего года.