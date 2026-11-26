При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Мишустин заявил о выделении 10 млрд рублей на развитие магистралей в Подмосковье
Мишустин: Кабмин направит Подмосковью 10 млрд рублей на развитие автомагистралей
Правительство выделит Московской области около 10 млрд рублей на развитие значимых опорных магистралей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства позволят ввести в эксплуатацию 50-километровую сквозную трассу, соединяющую Солнцево и Железнодорожный, сообщил Мишустин. Это разгрузит выезды из столицы и направит транзитные потоки в обход агломерации с южного и юго-восточного направлений, сообщает Кабмин.
Часть субсидии пойдет на строительство дороги между Москвой и Рязанской областью, начиная с участка от Люберец до Кошерово. По словам Мишустина, такие проекты снижают издержки бизнеса и улучшают качество жизни, а открытие новых дорог должно быть синхронизировано с жилищным строительством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правительство запланировало направить свыше 25 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в Донецкой народной республике и Запорожской области.
В октябре правительство решило перераспределить до 3 млрд рублей на строительство инфраструктуры для курортов в Адыгее, Бурятии и Тверской области.
В июле 2026 года стало известно о планах запустить движение по трассе М-12 до Тюмени до конца текущего года.