Хуснуллин пообещал ускорить строительство первого участка КАД-2 в Ленобласти

Хуснуллин: Строительство первого участка КАД-2 в Ленобласти форсируют

Tекст: Вера Басилая

Хуснуллин сообщил в Max, что российские власти намерены ускорить строительство первого участка второй кольцевой автодороги (КАД-2) на территории Ленинградской области. «Настроены форсировать первый участок нового кольца и расширять существующую дорогу», – заявил вице-премьер по итогам поездки в регион, где он оценивал ход проектирования трассы.

Политик добавил, что обсудил с Росавтодором и «Автодором» сроки и объемы финансирования, подчеркнув, что деньги на проект в бюджете сохранены. Ключевой задачей он назвал обеспечение связи КАД-2 с Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД).

В мае губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что открытие первого участка КАД-2 от Кузьмолово до магистрали М-11 «Нева» запланировано на 2031 год вместе с запуском ШМСД.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о запуске первых проектов комплексного развития территорий в воссоединенных регионах.

В мае Хуснуллин заявил об обсуждении участия Китая в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспия.