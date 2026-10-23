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Хуснуллин пообещал ускорить строительство первого участка КАД-2 в Ленобласти
Хуснуллин: Строительство первого участка КАД-2 в Ленобласти форсируют
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительство первого участка второй кольцевой автодороги в Ленинградской области планируется форсировать.
Хуснуллин сообщил в Max, что российские власти намерены ускорить строительство первого участка второй кольцевой автодороги (КАД-2) на территории Ленинградской области. «Настроены форсировать первый участок нового кольца и расширять существующую дорогу», – заявил вице-премьер по итогам поездки в регион, где он оценивал ход проектирования трассы.
Политик добавил, что обсудил с Росавтодором и «Автодором» сроки и объемы финансирования, подчеркнув, что деньги на проект в бюджете сохранены. Ключевой задачей он назвал обеспечение связи КАД-2 с Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД).
В мае губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что открытие первого участка КАД-2 от Кузьмолово до магистрали М-11 «Нева» запланировано на 2031 год вместе с запуском ШМСД.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о запуске первых проектов комплексного развития территорий в воссоединенных регионах.
В мае Хуснуллин заявил об обсуждении участия Китая в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспия.