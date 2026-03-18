Иностранцы получили сроки за попытку взорвать суд в Пятигорске

Иностранцев приговорили за подготовку взрыва городского суда в Пятигорске

Tекст: Мария Иванова

Осужденные проведут в заключении от 17 до 18 лет, передает РИА «Новости». Также каждому из них назначен штраф в размере 600 тыс. рублей. Первые пять лет террористы отбудут в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

«По заданию иностранных кураторов подсудимые планировали взорвать здание Пятигорского городского суда», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Следствие установило, что мужчины вступили в запрещенную организацию для совершения преступлений. Злоумышленники успели приобрести компоненты для изготовления самодельной бомбы. Однако довести преступный умысел до конца им помешали сотрудники правоохранительных органов, задержавшие фигурантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд вынес приговор участникам запрещенной организации за подготовку подрыва здания суда в Пятигорске.

ФСБ задержала гражданина Азербайджана за разведку объектов для совершения диверсий в Ставропольском крае.

Силовики пресекли деятельность трех выходцев из Центральной Азии при планировании теракта в регионе.