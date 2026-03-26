Землетрясение произошло в Сочи

В районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 2,8 на глубине 5 км

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 2,8 зафиксировали в районе Сочи утром 26 марта, передает ТАСС со ссылкой на краевой Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

«Сегодня в 8.34 мск в районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 2,8. Глубина: 5 км», – говорится в сообщении телеграм-канала.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в зоне Большого Сочи, которая считается сейсмически активной. В начале марта в этом районе уже несколько раз фиксировались землетрясения, по уточненным данным их магнитуда не превышала 4,5.

Последний более заметный толчок магнитудой 4,4 зарегистрировали 6 марта. Новое событие оказалось слабее по силе и произошло значительно ближе к поверхности, на глубине около 5 км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте старший научный сотрудник Геофизической службы РАН Анастасия Зверева заявила о вероятности сильного землетрясения в районе Сочи после серии подземных толчков

В январе в Лазаревском районе Сочи и в Центральном районе города было зафиксировано землетрясение магнитудой 4 и 3 балла соответственно, без пострадавших и разрушений. В декабре 2025 года в Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1 с эпицентром в восьми километрах от берега на глубине 10 километров, его ощутили местные жители.