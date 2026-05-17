В Польше заявили о переброске в страну части Первой кавалерийской дивизии в США

В Польше заявили о переброске части Первой кавалерийской дивизии в США

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, в Польше военные США выполняют задачи в рамках инициатив НАТО, операции Atlantic Resolve через V корпус армии США, а также на базе AEGIS ASHORE в Реджиково.

Число американских военных и гражданских специалистов варьируется и составляет примерно 10 тыс. человек, при этом постоянные их задачи – это обслуживание базы в Реджиково и командные структуры V корпуса в Познани, объяснил Гродецкий в пространном посте в Х.

Основными элементами непостоянного присутствия США в Польше являются ротационные части бригадной танковой группы, в составе которых на территории страны находятся более 5 тыс. военнослужащих. Американское присутствие включает воздушные, вертолетные и подразделения спецназа, а также управление, разведку и логистику, написал директор Бюро нацбезопасности Польши.

«Ротацию группировки возглавляет первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худ. Продолжается перемещение и наращивание сил США в Польше. На сегодняшний день из Форта Худ было переброшено в Польшу уже более 20% от запланированного количества войск, а также около 70% военной техники, что является ключевым фактором готовности сил», – сообщил он.

В Бюро национальной безопасности пояснили, что слухи о прекращении ротации и сокращении присутствия США не касаются Польши напрямую. Изменения связаны с выводом 2-го кавалерийского полка из Германии, который может заменить часть ротационных сил в Польше.

Министерство обороны не получило предварительных сведений об изменениях в графике перемещения войск США в Польшу, пишет Гродецкий, объясняя некоторую двусмысленность происходящего.

