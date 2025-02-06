Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.7 комментариев
Минздрав Украины объявил о «разбронировании» медиков для мобилизации в ВСУ
Минздрав Украины и ВСУ договорились об отмене «брони» от мобилизации для медработников
С медицинскими силами ВСУ согласована процедура «разбронирования» отдельных медицинских работников для мобилизации, сообщило министерство здравоохранения Украины.
«Разбронирование» медицинских работников будет происходить на запрос от минобороны и командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках«, – приводит ТАСС текст сообщения.
Министерство здравоохранения совместно с департаментами здравоохранения проведет консультации и сформирует списки нужных медиков. Ожидается, что после формирования списков медработников мобилизуют на медицинские должности, где в этом имеется необходимость. Контракт будет действовать год.
В министерстве отметили, что ранее кабмин разрешил бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре генштаб ВСУ подписал распоряжение о переводе 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения. Кроме того, украинское правительство решило приостановить действие положений о предприятиях и организациях, критически важных для экономики страны, которые дают бронь от мобилизации.