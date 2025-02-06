Минздрав Украины объявил о «разбронировании» медиков для мобилизации в ВСУ

Минздрав Украины и ВСУ договорились об отмене «брони» от мобилизации для медработников

Tекст: Антон Антонов

«Разбронирование» медицинских работников будет происходить на запрос от минобороны и командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках«, – приводит ТАСС текст сообщения.

Министерство здравоохранения совместно с департаментами здравоохранения проведет консультации и сформирует списки нужных медиков. Ожидается, что после формирования списков медработников мобилизуют на медицинские должности, где в этом имеется необходимость. Контракт будет действовать год.

В министерстве отметили, что ранее кабмин разрешил бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре генштаб ВСУ подписал распоряжение о переводе 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения. Кроме того, украинское правительство решило приостановить действие положений о предприятиях и организациях, критически важных для экономики страны, которые дают бронь от мобилизации.